Im Fokus: PNE Wind

Die Aktie von PNE Wind steigt heute um über 4% auf ein neues 12-Monats-Hoch. Bereits in der vergangenen Woche ging es deutlich aufwärts (+6,7%) - auf 1-Monats-Sicht steht ein Kursgewinn in Höhe von 9,6% auf der Anzeigetafel. Jedoch war das vergangene Jahr für die Aktionäre des On- und Offshore Windpark-Projektierers eines der gemischten Gefühle. Trotz des Rekord-Deals des...