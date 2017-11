Der von Steven Notis entwickelte „Notis %V“ entspricht einem Volatilitäts-Indikator, in dem Aufwärts-Volatilität (Abstand Hoch/Schluss) und Abwärts-Volatilität (Abstand Schluss/Tief) getrennt gemessen werden. Grundüberlegung war hier die Tatsache, dass der Basistitel in einem Aufwärtstrend in der Nähe des Höchstkurses schließt und analog in einem Abwärtstrend in...