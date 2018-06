Fokus Nachhaltigkeit beim Tag der offenen Tür im BMZ - SÜDWIND stellt neue Studie zur Kinderarbeit auf indischen Baumwollsaatgutfeldern vor

Bonn (ots) - "Flinke Finger" werden den Kindern nachgesagt, dieauf indischen Baumwollfeldern Saatgut produzieren. Zehntausende vonihnen dürften es sein. Ihre Arbeit steckt nahezu unsichtbar in jedemKleidungsstück oder Handtuch aus indischer Baumwolle. Wer nun aberTextilien und Bekleidung ohne Kinderarbeit anbieten (oderkonsumieren) will, muss deshalb auch der Frage nachgehen, unterwelchen Bedingungen das Saatgut produziert wird, aus dem dann späterdie Baumwollfaser gewonnen und verarbeitet wird. Beim gemeinsamen Tagder offenen Tür der Villa Hammerschmidt und des Bundesministeriumsfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) am 24. Juni2018 wird SÜDWIND eine Studie vorstellen, in der die Bedingungendargestellt werden, unter denen das Baumwollsaatgut in Indienproduziert wird.Der indische Bundesstaat Gujarat hat sich in den letztenJahrzehnten zu einem Schwerpunkt der indischen Produktion vonBaumwollsaatgut entwickelt. Dass Kinder in dieser Saatgutproduktionvon Baumwolle arbeiten, ist seit vielen Jahren bekannt. Zuletzt hateine Untersuchung aus dem Jahr 2008 festgestellt, dass die Zahlarbeitender Kinder in Gujarat besonders hoch ist. Im Auftrag vonSÜDWIND hat die indische Nicht-Regierungsorganisation "PRAYAS-Centerfor Labour Research and Action" Ende des Jahres 2017 die damaligenUntersuchungsergebnisse in einer umfangreichen Vor-Ort-Rechercheüberprüft. "Die Ergebnisse sind ernüchternd", fasst Autorin undSÜDWIND-Expertin für nachhaltige Textilien, Dr. Sabine Ferenschild,die Untersuchungsergebnisse zusammen. "Zwar kann man von einemRückgang von Kinderarbeit im Rahmen von Lohnarbeit und Wanderarbeitauf weit entfernte Saatgutfelder ausgehen. Allerdings nahm imGegenzug die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen unter demDeckmantel der "Familienarbeit" zu."Als eine zentrale Ursache der steigenden familiären Kinder- undJugendarbeit auf den Baumwollfeldern Indiens sind die extremniedrigen Löhne zu nennen. Diese liegen weit unter dem staatlichenMindestlohn: Während der Mindestlohn bei 300 Rupien (3,74 Euro)täglich liegt, erhielten 80 % aller befragten Beschäftigten einenLohn von höchstens 150 Rupien (1,87 Euro) täglich. Zu solchen Löhnenarbeiten meist nur Kinder, Jugendliche und Frauen. Insbesondere sinddie acht bis zehn Stunden täglicher Arbeit auf den Feldern physischhart. Sie versäumen in den Wochen, in denen sie auf den Feldernarbeiten, die Schule - was die Lernmotivation massiv reduziert."Um zur Abschaffung bzw. Reduzierung von Kinderarbeit bei derBaumwollsaatgutproduktion beizutragen, sind mehr Transparenz und eindetailliertes Berichtswesen nötig", sagt Dr. Sabine Ferenschild."Dafür braucht es mehr Engagement und Vernetzung aller AkteurInnen:Unternehmen, Politik, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft!"Im Rahmen des Bühnenprogramms auf dem Tag der offenen Tür im BMZam kommenden Sonntag wird Dr. Sabine Ferenschild diese Forderungen imGespräch mit zivilgesellschaftlichen PartnerInnen und staatlichenVertreterInnen weiter erörtern.Die Vor-Ort-Recherche zur Studie "Flinke Finger". Kinderarbeit aufindischen Baumwollsaatgutfeldern" wurde vom BMZ gefördert. DieErstellung der Studie und die begleitende Projektarbeit wirdgefördert von der Horsch-Stiftung.Zur SÜDWIND-Studie/zum Fact Sheet:https://www.suedwind-institut.de/index.php/de/baumwolle.htmlZum Tag der offenen Tür:http://ots.de/ZPTfwoAuf Wunsch stellen wir gerne Fotos aus der Vor-Ort-Recherche zurVerfügung.Pressekontakt:Dr. Sabine FerenschildTel.: 0228-763698-16E-Mail: ferenschild@suedwind-institut.deOriginal-Content von: SÜDWIND e.V., übermittelt durch news aktuell