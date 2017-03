Im Fokus: Money Flow Index (MFI)

Der „Money Flow Index (MFI)“ versteht sich als eine Art „Momentum“-Volumen-Indikation, wobei hier die Stärke des Volumens gemessen wird, das in den Basistitel hinein- bzw. von dort herausfließt. Schließt der Basistitel in der Nähe des Tageshochs, wird im „Money Flow Index“ davon ausgegangen, dass Kapital in den Basistitel hineinfließt. Wenn der Basistitel in der...