Im Fokus: LPKF Laser

Die Aktie von LPKF Laser hat seit Jahresauftakt 2017 um rund 25% gewonnen. Wie heute bekannt wurde, peilt der schwächelnde Maschinenbauer nach dem zweiten Geschäftsjahr mit Verlusten in Folge für 2017 Gewinne an. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) solle eine Marge von 1 bis 5 Prozent erreicht werden, teilte LPKF in Garbsen bei Hannover am Mittwoch mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr...