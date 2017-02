In Fokus: Kabuto Cho

Die Nummer zwei der größten und wichtigsten Weltbörsen ist die japanische Börse, der Kabuto Cho. Japan entfaltete seine wirtschaftliche Macht erst in den achtziger Jahren, als die Welt mit japanischen Autos und japanischen Audiogeräten überschwemmt wurde. Diese Entwicklung haben die japanischen Aktien in unglaublicher Weise nachvollzogen. Doch wie so oft entstanden hier, verursacht...