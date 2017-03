Im Fokus: K+S

Die K+S-Aktie legte zwar in den vergangenen 6 Monaten per Saldo um 27% zu, bewegt sich aber seit Jahresauftakt so gut wie gar nicht (+1%). Wie heute bekannt wurde, besetzt der Rohstoffkonzern die Spitze seines Aufsichtsrats neu. Der bisherige Vorsitzende und ehemalige Vorstandschef Ralf Bethke werde nach neun Jahren zur Hauptversammlung am 10. Mai aus dem Gremium ausscheiden....