Im Fokus: Evotec Mutares mit Zahlen. Encavis Bewegung bei Ankeraktionären. Varta auf Zielsuche.

Evotec Mutares Encavis Varta – diese Woche im Fpkus. Während Evotec & Mutares am Dienstag – endlich – ihre Zahlen für 2021 veröffentlichen und somit unter „Ablieferdruck“ stehen, meldete Encavis Veränderungen bei den Ankeraktionären und bei Varta sollte sich ein Kurstrend herausbilden nach Verdauen der Zahlen. Alles Gründe sich diese vier Werte diese Woche genauer anzusehen. Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809)-Aktie musste sich von den Kursen über 40,00 oder über 30,00 EUR verabschieden. Gelingt eine positive Überraschung bei Vorlage der 2021er Zahlen – oder vielmehr mit „soft facts“ um die Zahlen herum? Bei Mutares wurde im Vorfeld bereits der um 75 % gestiegene Bilanzgewinn inclusive Dividendenempfehlung veröffentlicht. Dienstag wird es spannend, wie die einzelnen Beteiligungen gelaufen sind, ob man die Prognosen bezüglich der ambitionierten Umsatzsteigerungen für die nächsten Jahre bestätigt und welche Verkaufskandidaten aufgerufen werden.In den Vorjahren gab es auch immer wieder zeitnah Meldungen über Unternehmens-Käufe oder Verkäufe.

Bei Encavis gab es in der letzten Woche eine fast perfekte Kursentwicklung und am Freitag schloss man fast auf 52-Wochen-Hoch. Fraglich ob die am freitag Abend gemeldeten Transaktionen ein Störfeuer für die weitere Kursentwicklung bedeuten. Dazu sollte die Varta Aktie mittlerweile die vielstimmigen Bewertungen der Bilanz 2021 und der Prognose 2022 verdauen und sich möglicherweise wieder den Zukunftsthemen widmen?

Evotec Mutares Encavis Varta – Erwartungen liegen nahe der Prognose. Entscheidung über Bayer-Flop könnte spannende werden

Die ganze Biotechnologiebranche wurde wegen Zinsängsten Opfer einer gewissen Branchenrotation an der Börse. Dazu das Scheitern eines Bayer/Evotec-Wirkstoffs in sehr fortgeschrittener klinischer Phase, mit einem entsprechend starken Kurseinbruch. Davon hat sich die Evotec Aktie etwas erholt und jetzt wartet eigentlich jeder auf die 2021er-Ergebnisse der Hamburger , die am 12.04.2022 veröffentlicht werden sollen. Nach neuen Tiefs im Umfeld der Börsenturbulenzen „rund um den Krieg in der Ukraine“, scheint die Aktie wieder Richtung Süden zu gehen. Passend dazu meldete die Evotec SE (ISIN: DE0005664809)Ende letztere Woche eine 16 Mio USD Milestonezahlung aus der Neurologie-Kooperation mit Bristol Myers Squibb für die Auswahl eines weiteren Programms. Und wenn dann noch nach Dienstag Klarheit über das weitere Vorgehen bei dem – vorerst? – gescheiterten Bayer-Wirkstoff bestehen sollte, könnte es „weitergehen“ mit der Aktie. Und für Dienstag gilt MINDESTENS PROGNOSEERFÜLLUNG:

Erwartungen an die 2021er Zahlen – Schätzungen, die Dienstag auf dem Prüfstand stehen werden

Bei den Analysten sieht es folgendermassen aus: Umsatzerwartung für 2021 liegt bei – im Durchschnitt – 578 Mio EUR und in einer Bandbreite zwischen 551 und 608 Mio EUR. Dazu sieht man das EBITDA bei 108 Mio EUR.

Die zuletzt bei Vorlage der Q3-Zahlen bestätigte Prognose der Evotec SE sieht folgende Bandbreiten vor:Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden 550 – 570 Mio EUR, bei konstanten Wechselkursen: 565 – 585 Mio EUR – Vorjahresergebnis: 500,9 Mio EUR. Dazu sollen die unverpartnerte F&E-Aufwendungen in einer Bandbreite von 50-60 Mio EUR liegen – Vorjahr: 46,4 Mio EUR. Und das bereinigte Konzern-EBITDA soll zwischen 105 und 120 Mio EUR liegen, bei konstanten Wechselkursen 115 – 130 Mio EUR, Vorjahresergebnis: 106,6 Mio EUR.

Nach der Vorlage der Bilanz am 12.04.2022 wird ab 14:00 Uhr in einer „Telefonkonferenz in englischer Sprache (…) die wesentlichen Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert. Außerdem wird über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet.“ Bis dahin ist Geduld angesagt – oder vorsichtiges positionieren, je nach Erwartungshaltung.

Wichtig zu wissen dabei: Evotec Aktie findet – wichtiges Signal – kaum noch das Interesse der Shortseller – Derzeit sind in Summe 1,18 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft – „short“. Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich eher gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen, aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.



Evotec Mutares Encavis Varta – Mehr als 75 % Plus beim Bilanzgewinn erhöht eigentlich nur die Erwartungen Mutares Aktie mit 1,50 EUR Dividende, was eine Dividendenrendite von rund 7 % ergäbe. Bevor man am Dienstag die Zahlen für 2021 und die Prognose für 2022 veröffentlicht, teilte man bereits jetzt den Dividendenvorschlag für 2021 und den 2021er Bilanzgewinn von knapp 76 Mio EUR für 2021 mit. Während der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 noch in Höhe von gut 43 Mio EUR mitgeteilt wurde, wird es am Dienstag interessant, woher die kräftige Steigerung des Bilanzgewinns in 2021 „herkam“. Welche Exits waren besonders „ertragreich“, wie stark konnten die Consultingfees gesteigert werden?

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 1,6 Mrd EUR. Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäss der letzten Prognose bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes.

Spannend für die Mutares Aktie wird die Prognose für 2022 sein Und ob es möglicherweise auf der Verkaufs- oder Kaufseite neuere Entwicklungen gibt. Zuletzt gab es ja den Hinweis auf einen „heissen Verkaufskandidaten“:In einer Pressemitteilungvom 23.03.2022 hörte sich das folgendermassen an: „Mutares prüft jedoch weiterhin das Exit-Potenzial seines Portfolios, insbesondere für die Donges Group, einen der führenden europäischen Komplettanbieter von Stahlbrücken, Stahlkonstruktionen sowie Dach- und Fassadensystemen, einschließlich eines möglichen Börsengangs der Donges Group oder Teilen der Gruppe.

Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen worden und hängt von den Marktbedingungen sowie weiteren Faktoren ab. Die Donges Group ist seit November 2017 Teil der Mutares Group und umfasst die Marken Donges SteelTec, FDT, Kalzip, Nordec und Permasteelisa España. Während der Überprüfung konzentriert sich die Donges Group weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie der Rentabilität und des Wachstums.“ (Unternehmensmeldung Mutares, 24.03.2022) – ALSO ES WIRD SPANNEND!



Wenn man „jeden Monat eine Akquisition“ schaffen will, dann wäre übrigens im April „die nächste fällig“! Der Weg in Richtung 5 Mrd EUR scheint vorgegeben. Und realistisch? In der Mutares Aktie steckt noch sehr viel Phantasie. Und Dividende…



