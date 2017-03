Der Förster denkt in Generationen / Waldspaziergang mit Wanja Mues und wie Peter Gaymann atmet

Griesheim (ots) - Wir reden darüber. Das ist der Anspruch desmultimedialen FriedWald-Magazins, das sich unterwww.friedwald-magazin.de einem der schwierigsten Themen widmet unddamit trösten und ermutigen will. "Der Wald fängt die Trauer auf",berichten Angehörige häufig und machen damit deutlich, was im Zentrumdes Konzeptes FriedWald steht. Betreut werden die derzeit 57FriedWald-Standorte von Försterinnen und Förstern. Einer davon istFrank Homuth, der als Revierleiter seit 2004 den FriedWald Kalletalbetreut. Ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderenFriedWald-Standorten ist der neueste Beitrag im FriedWaldOnline-Magazin gewidmet. Denn: in kaum einem anderen Beruf brauchtder Mensch einen längeren Atem. Der Förster denkt schon zweiGenerationen weiter, wenn er zum Beispiel eine kleine Fichteentnimmt, die zu dicht an der jungen Eiche wächst.Schon seitdem Menschen den Wald für sich nutzen, etwa als einenOrt der Ruhe und Erholung, greifen sie ein in den Wald. Förster wieFrank Homuth und Generationen vor ihm sind es, die für Artenvielfaltim Wald sorgen. Sehr behutsam und mit dem Blick für den ganzen Waldentsteht hier ein einzigartiger Naturraum. Homuth nimmt uns mit aufeinen Spaziergang durch seinen Wald und erklärt, wie er dafür sorgt,dass der Wald für die Menschen ein besonderes Naturerlebnis bleibt.Ein solches Erlebnis ist auch der Waldspaziergang, den SchauspielerWanja Mues und die Yogalehrerin Katharina Middendorf machen und dervon der Kamera begleitet wird. Ebenfalls im FriedWald-Online-Magazinkommen der Cartoonist Peter Gaymann und die Vorsitzende desBundesverbandes Kinderhospiz, Sabine Kraft zu Wort, die sich auf ganzunterschiedliche Weise mit Endlichkeit befassen.Im November 2000 gründete Petra Bach das Unternehmen FriedWald,ein Jahr später eröffnete im Reinhardswald bei Kassel der ersteBeisetzungsort dieser Art. An heute 57 FriedWald-Standorten inDeutschland haben seither mehr als 79.500 Menschen an den Wurzelneines Baumes ihre letzte Ruhe gefunden. Kunden, Mitarbeiter,Kommunalvertreter, Förster, Pfarrer, Psychologen, Theologen,Seelsorger, Umweltexperten und Waldbesitzer - FriedWald ist täglichmit vielen Menschen im Gespräch. Sie alle leisten einen Beitrag dazu,dass sich Menschen in einem Trauerfall gut aufgehoben fühlen. DasFriedWald-Magazin lädt ein zu ganz besonderen Begegnungen, zuGedanken und Gesprächen, die inspirieren, die trösten, dieinformieren und zum Austausch anregen.Für Ihre Recherchen: www.friedwald-magazin.deTrailer zum FriedWald-Magazin: http://www.vimeo.com/friedwald/magazinWeitere Informationen gibt es unterhttps://www.friedwald.de/portal/presse/ und auf Facebook unter:www.facebook.com/FriedWaldDeutschlandPressekontakt:Corinna BrodPressesprecherin & PRFriedWald GmbHIm Leuschnerpark 364347 GriesheimTel.: +49 (6155) 848 - 203Fax: +49 (6155) 848 - 111E-Mail: corinna.brod@friedwald.deOriginal-Content von: FriedWald GmbH, übermittelt durch news aktuell