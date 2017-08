Förderung von Forschung in der Psychoanalyse / Wissenschaftliche Summer School an der MSH (FOTO)

Hamburg (ots) -Die wissenschaftliche Summer School der DeutschenPsychoanalytischen Gesellschaft (DPG) fand dieses Jahr zum ersten Malan der MSH Medical School Hamburg in der Hamburger HafenCity statt.Ziel der Veranstaltung ist die Förderung der psychoanalytischenForschung. Vom 24. bis 26. August 2017 stelltenNachwuchswissenschaftler eigene Forschungsideen und -projekte vor unddiskutiertem mit einem Berater-Gremium. Im Mittelpunkt stand dieFrage: »Wie kann aus einer spannenden Idee eine gute Dissertationwerden?«Zum Auftakt der Veranstaltung hielt Prof. Dr. Cord Benecke einenVortrag zum Thema »Psychotherapieprozessforschung. Studiendesigns,Befunde und offene Fragen«. Im Laufe der folgenden Veranstaltungstagestellten zwölf Nachwuchswissenschaftler der psychoanalytischenForschung ihre Projekte vor und diskutierten dazu intensiv mit denMitgliedern der Forschungskommission der DPG, die als Mentoren tätigwaren: Prof. Dr. Cord Benecke (Kassel), Prof. Dr. phil. Dr. disc.pol. Michael Buchholz (Berlin), Prof. Dr. med. Hermann Staats(Potsdam), Prof. Dr. phil. Svenja Taubner (Heidelberg), Prof. Dr.phil. Dr. med. Dorothea Huber (München, Berlin), Prof. Dr. habil.Silke Wiegand-Grefe (Hamburg).Das Themenspektrum der vorgestellten Projekte war breit gefächert.Es gab Projektpräsentationen zur mütterlichen reflexiven Kompetenz,zu Auswirkungen ökonomisierter und flexibilisierter Lebensführung aufdas Selbst, zu Patienten der zweiten Generation von Migranten ausethnisch deutschen Familien aus Russland, zur Psychodynamik in deranalytischen Kinder- und Jugendpsychotherapie, schwierigenSituationen in der Psychotherapie, dem Wechselmodell, dem neuendimensional-kategorialen Diagnosemodell für Persönlichkeitsstörungendes DSM-5, zur stationären analytischen Psychotherapie, zumepistemischen Vertrauen, der Alterspsychotherapie und derAkkulturation und Adaptation unbegleiteter und begleiteterminderjähriger Geflüchteter.Die Nachwuchswissenschaftler haben kontrovers mit den Mitgliedernder Forschungskommission diskutiert und profitierten von derVermittlung des methodischen Wissens und den Forschungsstrategien.Immer wieder wurde die interessante Frage aufgeworfen: »Wie kann auseiner spannenden Idee eine gute Dissertation werden?«Die jährlich stattfindende Summer School betont die Vielfaltpsychoanalytischer Forschung. Sie kann genutzt werden, um bereitslaufende Projekte zu diskutieren oder sich zu Forschungsaktivitätenanregen zu lassen. Ziele sind, durch gegenseitige Beratung bei derAuswahl geeigneter Methoden und Vorgehensweisen (zum Beispielqualitative und quantitative Ansätze, Einzelfallstudien etc.) zueinem hohen wissenschaftlichen Niveau beizutragen, sich durchgegenseitige Hilfestellung Rückhalt zu geben und den jeweiligenProjekten den Start zu erleichtern.Die Veranstaltung ist offen für alle an psychoanalytischenForschungsansätzen Interessierte. Sie richtet sich besonders anDPG-Mitglieder und Kandidaten, die einen psychoanalytischenForschungsansatz verfolgen oder einen solchen planen sowie an dieForschungsbeauftragten der Institute. Die Termine werden jeweils imFebruar festgelegt.Organisiert wurde die Veranstaltung an der MSH von Prof. Dr.habil. Silke Wiegand-Grefe und M.Sc. Psychologin Antje Masemann. »Esist die Reichhaltigkeit der Einblicke, die diese Veranstaltungsreiheauszeichnet«, fasste eine Teilnehmerin ihre Eindrücke zusammen.Über die MSH Medical School HamburgDie MSH Medical School Hamburg, University of Applied Sciences andMedical University, ist eine private, staatlich anerkannte Hochschulein der Freien und Hansestadt Hamburg mit Sitz in der Hafencity. Siewurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff mit derFakultät Gesundheit als Fachhochschule gegründet und startete 2010mit sechs Studiengängen. Seitdem erweiterte sich das Studienangebotan der Fakultät Gesundheit auf zehn Bachelor- und fünfMasterstudiengänge, die sich durch einen hohen Praxisbezugauszeichnen. 2013 wurde die Fakultät Humanwissenschaften mit demStatus einer wissenschaftlichen Hochschule, die einer Universitätgleichgestellt ist, staatlich anerkannt. Die Akkreditierung derStudiengänge durch die AHPGS ist der MSH dabei besonders wichtig undgewährleistet ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz.Pressekontakt:MSH Medical School Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Valerie LandauTel: 040 / 36 12 264 9165Mail: valerie.landau@medicalschool-hamburg.dehttp://www.medicalschool-hamburg.de/facebook.com/MSHMedicalSchoolHamburgOriginal-Content von: MSH Medical School Hamburg, übermittelt durch news aktuell