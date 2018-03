Förderprogramm honoriert Potenzial von Autogas für den Schwerlastverkehr / Deutscher Verband Flüssiggas: Neue Konditionen setzen wichtige Marktimpulse

Berlin (ots) - Der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG)begrüßt, dass das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) Autogas in denMaßnahmenkatalog des Förderprogramms De-minimis aufgenommen hat. DieEntscheidung würdige den Beitrag des Alternativkraftstoffes zurEmissionssenkung und setze wichtige Impulse für technischeWeiterentwicklungen."Die neuen Förderungsbedingungen erkennen das Potenzial vonAutogas für eine effektive Reduktion von CO2 und Luftschadstoffen imGüterverkehr an", erklärt DVFG-Hauptgeschäftsführer Dr. AndreasStücke. Im Pkw-Segment leiste der Alternativkraftstoff bereits einensignifikanten Beitrag. Im Schwerlastverkehr steige derHandlungsdruck: Die soeben vorgelegte erste Prognose desUmweltbundesamtes sieht die CO2-Emissionen im deutschenVerkehrssektor 2017 unter anderem wegen der wachsenden Lkw-Beständeum 3,8 Millionen Tonnen steigen. "Flüssiggas kann im Güterverkehr alsBeimischung in Diesel-Fahrzeugen oder als Reinkraftstoff eingesetztwerden. Im Dual-Fuel-Betrieb werden CO2-Einsparungen von bis zu 13Prozent erreicht, im Betrieb mit reinem Flüssiggas sind sogar 23Prozent im Vergleich zu Diesel möglich", erläutert Stücke. DieAufnahme von Autogas in das Förderungsprogramm setze wichtige Impulseund werde positive Anreize für die Weiterentwicklung der Motoren- undUmrüstungstechnik setzen, so der DVFG-Hauptgeschäftsführer.Das BAG fördert ab sofort die Umrüstung von Diesel-Lkw auf weitereAntriebsalternativen, darunter auch die Umrüstung auf Autogas. ImRahmen des De-minimis Programms des Bundesverkehrsministeriumsunterstützt das BAG die Anschaffung finanziell mit bis zu 80 Prozentder zuwendungsfähigen Ausgaben. Zu diesen Ausgaben zählen sowohl dieAufwendungen für die Anschaffung des Motors als auch für den Um- oderEinbau. Anträge auf Basis der aktuellen Förderungsbedingungen könnennoch bis zum 1. Oktober 2018 gestellt werden.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell