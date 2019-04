Hamburg (ots) -Die Jury des Förderprogramms "STERN Junge Fotografie" hat dieGewinner des diesjährigen "STERN Grant" und des "STERN Stipendiums"gekürt. Mit seinen bildstarken, vielfach ausgezeichneten Reportagensetzt der STERN seit Jahrzehnten Maßstäbe im Magazinjournalismus.Talente zu entdecken und ihnen ein Forum für ihre Arbeiten zu bieten,gehört zum Selbstverständnis und zur Tradition des Magazins. ImRahmen seiner Nachwuchsförderung "STERN Junge Fotografie" hat dasMagazin auch 2019 zwei Programme für junge Fotojournalistenausgeschrieben.Den mit 10.000 Euro dotierten "STERN Grant" erhält in diesem Jahrder deutsche Fotograf Felix Kleymann für sein Projekt "Prince ofDiamonds", das er gemeinsam mit einem STERN-Reporter in Angolarealisieren wird. Kleymann möchte darin den Wandel und politischenUmbruch in dem zentralafrikanischen Land festhalten und den Weg derDiamanten von den Schürfwerkstätten bis zum Umschlageplatz in derHauptstadt Angolas dokumentieren. Der Fotograf wurde 1984 inRecklinghausen geboren und schloss 2013 sein Studium inKommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Fotografie an derFachhochschule Dortmund ab. Er arbeitet weltweit und begleitetezuletzt den Flüchtlingsstrom von Syrien nach Deutschland in seinenBildern.Das einjährige "STERN Stipendium" wird an Carolin Windel vergeben.Ab 1. August 2019 arbeitet sie als festangestellte Fotografin für denSTERN. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit wird auf der Portrait- undReportage-Fotografie liegen. Windel, geboren 1991 in Hamburg, schloss2018 ihr Masterstudium in Digital and Visual Communications an derUniversity of Wolverhampton in England ab. Sie arbeitet seit vielenJahren, schon vor Beginn ihres Studiums, als freie Fotografin.Andreas Trampe, STERN-Bildredaktion zu den Förderprogrammen: "Mitdem 'STERN Grant" und 'STERN Stipendium' haben wir auch in diesemJahr zwei vielversprechende Talente entdeckt, die mit ihrenFotoprojekten, dem Gespür für starke journalistische Bilder undausdrucksvolle Bildsprache hervorragend zum STERN passen. Unser Zielist es, mit den STERN-Förderpreisen Fotojournalismus zu stärken undjunge Talente beim Karrierestart zu unterstützen. Wir freuen unsschon jetzt auf die Zusammenarbeit und die Ergebnisse, die wir dannim STERN zeigen werden."Weitere Informationen unter: https://www.stern.de/jungefotografiePressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deonline: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell