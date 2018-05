Hamburg (ots) -Die Jury des Förderprogramms "STERN Junge Fotografie" hat dieGewinner des diesjährigen "STERN Grant" und des "STERN Stipendiums"gekürt.Mit seinen bildstarken, vielfach ausgezeichneten Reportagen setztder STERN seit Jahrzehnten Maßstäbe im Magazinjournalismus. Talentezu entdecken und ihnen ein Forum für ihre Arbeiten zu bieten, gehörtzum Selbstverständnis und zur Tradition des Magazins. Im Rahmenseiner Nachwuchsförderung "STERN Junge Fotografie" hat das Magazinauch für 2018 mit dem "STERN Grant" und dem "STERN Stipendium" zweibesondere Programme für junge Fotojournalisten ausgeschrieben.Den mit 10.000 Euro dotierten "STERN Grant" erhält in diesem Jahrdie iranisch-kanadische Fotografin Kiani Hayeri für ihr Projekt"Trapped: the state of mental health amongst afghan women", das sienun in Zusammenarbeit mit einem STERN-Reporter in Afghanistanrealisieren wird. Hayeri dokumentiert darin das Leben und Schicksalvon Frauen in Afghanistan, die seit Jahrzehnten mit den Traumata vonKrieg und körperlicher sowie psychischer Gewalt leben müssen. KianiHayeri wurde 1988 in Teheran geboren und wanderte als Teenager mitihrer Familie nach Toronto aus. Mit ihrer Fotografie erschloss siesich die fremde und neue Kultur in Kanada. In ihren fotografischenArbeiten setzt sie sich intensiv mit den Themen "Migration","Erwachsenwerden" und "weibliche Sexualität" auseinander. Sie lebtund arbeitet in Kabul.Das einjährige "STERN Stipendium" wird an Philipp von Ditfurthvergeben. Ab 1. August 2018 arbeitet er als festangestellter Fotograffür den STERN. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt dabei auf derPorträt- und Reportage-Fotografie. Philipp von Ditfurth, geboren 1985in Freiburg im Breisgau, schloss 2017 sein Studium inKommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Fotojournalismus an derHochschule Hannover ab. Seit 2014 arbeitet er als freier Fotograf.Seine Arbeiten erschienen u.a. in Focus, Die Welt, Financial Timesund Dresdner Morgenpost.Andreas Trampe, Leiter der STERN-Bildredaktion zu denFörderprogrammen: "Mit dem 'STERN Grant" und 'STERN Stipendium' habenwir auch in diesem Jahr zwei großartige Talente entdeckt, die mitihren Projekten, dem Gespür für starke Reportagen und ihrerspannenden Bildsprache hervorragend zum STERN passen. Unser Ziel istes mit den Förderpreisen jungen Fotojournalismus zu stärken undTalente beim Karrierestart zu unterstützen. Wir freuen uns schonjetzt auf die Zusammenarbeit und die Ergebnisse, die wir im STERNzeigen werden."Weitere Informationen unter: https://www.stern.de/jungefotografiePressekontakt:Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbH & Co KGLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell