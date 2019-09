Förderpreisgewinnerinnen kommen aus den Technischen Universitäten und Hochschulen Chemnitz, Ilmenau und Deggendorf

Berlin (ots) - Stefanie Müller(TU Chemnitz) auf Platz 1, AnnaKruspe(TU Ilmenau) auf Platz 2 und Magdalena Klingler (TH Deggendorf)auf Platz 3 beim ARD/ZDF Förderpreis 2019Traditionell am ersten IFA-Tag in Berlin und inzwischen zum elftenMal: die Preisverleihung des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen +Medientechnologie« 2019. Auf ihr werden die Preisträgerinnen desaktuellen Wettbewerbs der Öffentlichkeit vorgestellt, die Preisrängeverkündet und die Siegerinnentrophäen übergeben. Vor rund 150 Gästenaus Medienbranche, Wissenschaft, Politik und Verbänden moderiertMDR-Fernsehmoderatorin Anja Koebel das Event. Weitere Bühnengäste derPreisverleihung sind als Preisüberreichende Birgit Spanner-Ulmer(Direktorin Produktion und Technik des BR), Dominique Hoffmann(Abteilungsleiterin "Produktionssysteme" beim SWR und Mitglied desSichtungsausschusses) und als Schirmherrin des aktuellen Wettbewerbsdie rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.Den ersten Preis, verbunden mit 5000 Euro Preisgeld, erhältStefanie Müller für die Dissertation "Systematisierung undIdentifizierung von Störquellen und Störerscheinungen inzeithistorischen Videodokumenten am Beispiel digitalisierterVideobestände sächsischer Lokalfernsehsender" an der TechnischenUniversität Chemnitz. Sie zeigt neue technologische Wege auf, umzeithistorisches Videomaterial digital zu restaurieren.Anna Kruspe gewinnt den zweiten Preis, der mit 3000 Euro verbundenist. Ausgezeichnet wird sie für ihre Dissertation "Application ofautomatic speech recognition technologies to singing" an derTechnischen Universität Ilmenau. Sie erweitert für vielfältigeZwecke, von der Musikarchivierung bis zu Karaoke-Software, dieautomatische Spracherkennung auch auf Gesang.Der dritte Preis und 2000 Euro Preisgeld gehen an MagdalenaKlingler für die Masterarbeit "Analyse und Test alternativerTransportverfahren und neuer Protokolle für adaptives Streaming" ander Technischen Hochschule Deggendorf. Die Arbeit ist einerseits einetechnologische Bestandsaufnahme und erforscht andererseitsZukunftsoptionen für das Videostreaming.Ab dem 1. November 2019 sind wieder Bewerbungen für die erneutePreisausschreibung zum ARD/ZDF Förderpreis »Frauen +Medientechnologie« 2020 möglich. Mehr Infos unter:www.ard-zdf-foerderpreis.deDie Idee des FörderpreisesDie öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland wollenmit dem Förderpreis seit 2009 talentierte Frauen motivieren, sich imRahmen ihres Studiums mit dem Bereich der audiovisuellenMedienproduktion und -distribution auseinanderzusetzen. Außerdemsollen karrierefördernde Kontakte in die öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten vermittelt werden.Unter dem Slogan "Meine Idee schreibt Zukunft" richtet sich derFörderpreis an Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten inDeutschland, Österreich und der Schweiz, deren Abschlussarbeiten sichmitaktuellen technischen Fragestellungen aus dem Bereich deraudiovisuellen Medien befassen.Ausrichtung und Vergabe des ARD/ZDF Förderpreises »Frauen +Medientechnologie« liegen bei der ARD.ZDF medienakademie, derFort-und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichenRundfunks in Deutschland.Ständig aktualisiert sind Informationen zum Förderpreis, zurPreisverleihung und zu den Preisträgerinnen verfügbarunter:https://ard-zdf-foerderpreis.de/ Pressefotos von derPreisverleihung finden Sie ab 06.09.2019, 15.00 Uhr unter:http://www.ard-zdf-foerderpreis.de/presse/Pressekontakt:Monika Gerber: Tel.:+49 911 961 949 5auf der IFA zwischen 05.09. und 06.09.2019: +49 172 858 625 2Martin Paul: Tel.: +49 911 961 948 2auf der IFA zwischen 04.09. und 07.09.2019: +49 177 721 016 6oder danach an:ARD/ZDF Förderpreis »Frauen+ Medientechnologie«Monika GerberWallensteinstr. 121D-90431NürnbergTel.: + 49 911 9619 495E-Mail: info@ard-zdf-foerderpreis.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell