Förderpreis der Agrarwirtschaft geht an Julia Nissen aus Bargum

Frankfurt am Main (ots) - Die 32-jährige Julia Nissen hat den Förderpreis derAgrarwirtschaft 2019, der mit 9.000 Euro dotiert ist, erhalten. Die agarzeitung(dfv Mediengruppe) vergibt diese Auszeichnung jährlich an besonders engagierteund erfolgreiche junge Talente im Agribusiness. Die Preisverleihung fand am 10.November im Rahmen des Gala-Abends der agrarzeitung im Vorfeld der MesseAgritechnica in Hannover statt.Nissen hat sowohl Jury als auch Publikum mit ihrem privaten Engagement, dieKluft zwischen Stadt und Land zu schließen, überzeugt. "Ich will dieLandwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft bringen", bekennt Nissen.Die Agrarwissenschaftlerin, die hauptberuflich für das Forum ModerneLandwirtschaft arbeitet, lebt mit ihrer Familie im Herzen Nordfrieslands. IhrZiel hat sie klar vor Augen: "Wie toll wäre es, wenn es eine App oder eineHomepage gäbe, in der ich einen Landwirt direkt kontaktieren kann, wenn ich eineFrage habe", erläutert Nissen ihre Vision, "und wie toll wäre es, wenn ich denLandwirt sogar persönlich besuchen kann?" Per Klick zum Landerlebnis - dafürmöchte die junge Frau nun in eine Anwendungssoftware, kurz App, investieren, diequasi als direkter Draht zwischen Stadt und Land funktioniert. Dass dieNachfrage nach so einem Angebot existiert, das weiß Nissen aus erster Hand.Immerhin hat sie viel Erfahrung in der Vermittlung der beiden Parteien, die sichdurch räumliche Entfernung und unterschiedliche Lebensstile leider sehr fremdgeworden sind. Nissen gründete kurzentschlossen eine Mitfahrzentrale fürTreckerfahrten unter dem Hashtag #BlablaTrecker, in der sich große und kleineTrecker-Mitfahrer melden können und Landwirte, die eine Mitfahrt anbieten.Das Preisgeld will sie in die Entwicklung ihrer "App aufs Land" investieren."Ich möchte eine Plattform schaffen, in der sich Stadt- und Landmenschen wiederbegegnen, nicht nur für Treckerfahrten, sondern für Angebote im ländlichen Raumim Allgemeinen. Jagd, Hauswirtschaft, Handwerk und natürlich Landwirtschaftsollen die großen Rubriken werden.", freut sich die junge Frau. "Frau Nissen mitdem Preisgeld für ihre großen Pläne auszuzeichnen, ist mir eine besondereFreude", sagt Peter R. Müller, Bayer Crop Science, einer der drei Sponsoren desFörderpreis. "Junge Leute, die den Blick über den Tellerrand wagen und altePfade verlassen, unterstützen wir gerne", freuen sich Antje Bittner und Dr.Maximilian Severin, SKW Stickstoffwerke Piesteritz, gemeinsam mit derPreisträgerin."Innovative Ideen sind die Basis für die nachhaltige Entwicklung unsererLandwirtschaft. Wir gratulieren", sagt Frank Gemmer, Adama. Nissen konnte sichbei den Gästen des Gala-Abends, die über den Preisträger abstimmen durften,gegen Torben Junker und Katharina Menger durchsetzen. Die drei Favoriten, diezuvor von einer hochkarätig besetzten Jury aus den Bewerbungen für denFörderpreis der Agrarwirtschaft ausgewählt wurden, haben sich und ihr Projekt ineinem "Elevator Pitch" präsentiert.