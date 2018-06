Förderkredite für Landwirte werden günstiger

Junge Landwirte benötigen oft hohe Summen, um Maschinen, Anlagen, Saatgut und Co. zu finanzieren. Sie erhalten dabei geförderte Kredite von der Rentenbank. Diese waren noch vor gut zwei Wochen teurer geworden. Die Rentenbank hatte die Zinssätze um 0,15 Prozentpunkte angehoben. Allerdings musste auch die Rentenbank sich den Entwicklungen am Finanzmarkt stellen und so wurden die Kreditzinsen nun wieder um bis zu ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.