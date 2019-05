Förderinitiative Zukunftsträger will hunderten benachteiligten Jugendlichen den Berufsstart erleichtern

Berlin (ots) -- 4 Millionen Euro für benachteiligte Jugendliche- Innovativer Förderansatz lässt Nonprofits, Schulen, Ämter undUnternehmen an einem Strang ziehenEine Viertelmillion junger Menschen scheitert jedes Jahr amdirekten Übergang von der Schule in eine Ausbildung. Damit steigt dasRisiko, auch als Erwachsener dauerhaft arbeitslos zu sein. VieleProjekte versuchen dem entgegenzuwirken - manche von ihnen leiderohne nachhaltigen Erfolg. Oft liegt der Grund darin, dass dieAngebote schwer überschaubar und wenig aufeinander abgestimmt sind.Die Initiative Zukunftsträger möchte beides ändern: Sie fördertJugendliche gemeinschaftlich und durch bedarfsorientierte Maßnahmen,die ineinander greifen und sich so gegenseitig verstärken.Stiftungen, Unternehmen, PhilanthropInnen und dasBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bündelnihre Mittel und bringen die verschiedenen Akteure vor Ort in lokalenZusammenschlüssen an einen Tisch. "Allen Jugendlichen unabhängig vonihrer Herkunft eine Chance zu geben, ist eine Aufgabe für uns alle.J.P. Morgan unterstützt Initiativen dabei, ihre gemeinsam gesetztenZiele zu erreichen." erklärt Dorothee Blessing, Managing Director beiJ.P. Morgan Deutschland, das Vorgehen. Damit die lokalenZusammenschlüsse erfolgreich arbeiten können, werden sie mit Know-howund Geld unterstützt. "Gemeinsam wirken bringt mehr, als alleinwurschteln. Es ist daher höchste Zeit, diesen erfolgreichen undinnovativen Förderansatz auch in Deutschland zu erproben", erklärtDr. Andreas Rickert, Vorstand bei der Organisation PHINEO. DieInitiative Zukunftsträger wird zunächst an den drei StandortenMünchen, Leipzig und in der Metropolregion Rhein-Neckar starten.Weitere Standorte sind möglich, sofern sich entsprechendeGeldgeberInnen finden.Dass Akteure in lokalen Zusammenschlüssen arbeiten, ist derzeit inDeutschland noch eher die Ausnahme als die Regel. In anderen Ländern,wie beispielsweise den USA, wird das Förderkonzept bereits unter demNamen Collective Impact sehr erfolgreich praktiziert. Dr. AndreasRickert erläutert: "Mit der Initiative Zukunftsträger wollen wirnicht nur Jugendlichen eine Perspektive geben. Vielmehr wollen wirden Förderansatz bekannt machen und andere dafür begeistern, es unsgleichzutun."Wer stand/steht hinter der Initiative Zukunftsträger:_InitiatorInnen: PHINEO gAG & JPMorgan Chase Foundation_Finanzielle FörderInnen: BASF SE, Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Drosos Stiftung, HanielStiftung, John Deere, der Unternehmer Dr. Günther Lamperstorfer,Principal Foundation_Ideelle FörderInnen: BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung,Deutsche Post DHL Group, Metropolregion Rhein-Neckar, United WayWorldwideDie Förderinitiative Zukunftsträger wurde am 15. Mai in Berlinvorgestellt. Bildmaterial zur Auftaktveranstaltung und weitereInformationen zur Initiative finden Sie unterhttps://www.phineo.org/themen/zukunftstraegerAuf Anfrage vermitteln wir gern Interviews undHintergrundgespräche mit den FörderInnen und Köpfen hinter derInitiative.Pressekontakt:PHINEO gemeinnützige AG:Anne Höhne (Kommunikation)anne.hoehne@phineo.org030/ 52 00 65 320J.P.Morgan AG:Kate Allegue-Haywood (Head of Marketing and Communications, Germany,Austria and Switzerland)kate.l.haywood@jpmorgan.com069/ 71 24 14 48Original-Content von: PHINEO gemeinnützige Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell