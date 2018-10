Förderbank KfW sieht Mittelstand weiter im Aufwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Mittelständler sind als Arbeitgeber noch bedeutsamer geworden.



Zum Jahresende 2017 war die Rekordzahl von 31,3 Millionen Menschen in den kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande erwerbstätig, wie die Förderbank KfW ermittelt hat. Das waren 418 000 oder 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Erlöse der Unternehmen kletterten mit durchschnittlich 4,7 Prozent so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. Und die Aussichten seien gut: "Die sehr gute Lage im Mittelstand wird auch im Jahr 2018 anhalten", heißt es in der aktuellen Mittelstandsstudie der Förderbank, die am Dienstag in Frankfurt vorgestellt wurde./ben/DP/fba