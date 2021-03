Förderbank KfW legt Bilanz vor: 2020 weniger Gewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Ausnahme-Förderjahr legt die staatliche KfW am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Geschäftszahlen für 2020 vor.



Klar ist bereits: Die Corona-Krise hinterließ deutliche Bremsspuren in der Bilanz des von Bund und Ländern getragenen Förderinstituts. Der Gewinn dürfte deutlich geringer ausgefallen sein als die rund 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2019.

"Wir werden definitiv mit Gewinn abschließen und es wird auch ein bisschen mehr sein als wir im dritten Quartal hatten", hatte Finanzvorstand Bernd Loewen Anfang Februar gesagt. Zum 30. September standen 145 Millionen Euro Gewinn in den Büchern des Frankfurter Instituts. Ein Jahr zuvor hatte das Plus nach neun Monaten bei rund 1,25 Milliarden Euro gelegen. Belastet wurde die diesjährige Bilanz unter anderem durch Bewertungsabschläge auf Beteiligungen.

Zinsgünstige Kredite der KfW waren in der Corona-Krisen so begehrt wie nie. Das Fördervolumen des Instituts stieg im vergangenen Jahr zum Vorjahr um 75 Prozent auf den Höchstwert von 135,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Günther Bräunig hatte 2020 als "absolutes Ausnahmejahr" bezeichnet. Die KfW unterstützt unter anderem mit Hilfsprogrammen im Auftrag des Bundes zusammen mit Banken und Sparkassen Unternehmen, die wegen der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind./ben/DP/fba