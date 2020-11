Focusrite: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Focusrite weist am 20.11.2020, 09:04 Uhr einen Kurs von 930 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Unterhaltungselektronik" geführt.

Unser Analystenteam hat Focusrite auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Focusrite. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Focusrite daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Focusrite von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Focusrite-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Focusrite-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Focusrite vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 810 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -12,9 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (930 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Focusrite somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Focusrite-Aktie beträgt dieser aktuell 695 GBP. Der letzte Schlusskurs (930 GBP) liegt damit deutlich darüber (+33,81 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Focusrite somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 917,78 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,33 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Focusrite ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Focusrite auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

