Focused Photonics: Ist es vollbracht?

An der Börse Shenzhen schloss die Focused Photonics-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 27,48 CNY. Die Focused Photonics-Aktie wird dem Segment "Umwelt- und Facility Services" zugeordnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Focused Photonics auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Focused Photonics-Aktie beträgt dieser aktuell 29,37 CNY. Der letzte Schlusskurs (27,48 CNY) liegt damit deutlich darunter (-6,44 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Focused Photonics somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (25,55 CNY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Focused Photonics-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Focused Photonics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

