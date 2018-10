Focused Photonics: Wo soll das nur hinführen?

Der Focused Photonics-Schlusskurs wurde am 28.09.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 24,82 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Nach einem bewährten Schema haben wir Focused Photonics auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,67 liegt Focused Photonics unter dem Branchendurchschnitt (52 Prozent). Die Branche "Waste & Environ Svcs & Equip" weist einen Wert von 45,48 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Focused Photonics schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Waste & Environ Svcs & Equip auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,73 % und somit 1,48 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,21 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Focused Photonics-Aktie ein Durchschnitt von 27,54 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,82 CNY (-9,88 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (25,91 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,21 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Focused Photonics-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Focused Photonics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.