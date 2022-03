Focused Energy kurzfristig im Weißen Haus eingeladen

Darmstadt (ots) -Darmstädter Start-up beim Fusionsenergie-Gipfeltreffen in WashingtonFocused Energy ist kurzfristig zum heutigen Fusionsenergie-Gipfeltreffen ins Weiße Haus nach Washington D.C. eingeladen. Die Konferenz bringt weltweit führende Vertreter der Fusionsenergie aus Regierung, Industrie und Wissenschaft zusammen, um die Fortschritte dieser neuen Energiequelle zu präsentieren und umfassende Gespräche über die weitere Fusionsstrategie in den USA zu führen.Das junge Darmstädter Unternehmen Focused Energy ist Pionier auf dem Gebiet der effizienten und kontrollierten Erzeugung von Fusionsenergie durch den Einsatz von Hochleistungslaserstrahlen (Inertial Fusion Energy).Nur drei der vielen Start-ups in diesem Sektor wurden ins Weiße Haus eingeladen. Neben Focused Energy sind dies TAE Technologies und Commonwealth Fusion Systems, die jedoch beide den magnetischen Fusionsenergie-Ansatz (Magnetic Fusion Energy) verfolgen."Wir sind als Einziger, der diese Technik der Trägheitsfusionsenergie einsetzt, ins Weiße Haus eingeladen", so Thomas Forner, CEO von Focused Energy. "Das ist ein Ritterschlag für unser junges Unternehmen."Focused Energy will eine sichere, saubere Energieerzeugung durch Fusion mit Hilfe von Hochenergielasern ermöglichen. Dazu bauen die Darmstädter derzeit ein Ökosystem mit Technologieführern auf, um gemeinsam die notwendigen Innovationen für diesen neuen Energiemarkt zu entwickeln.Damit ist Focused Energy eine treibende Innovationskraft für den Industriestandort Deutschland. Die erste Testanlage für die laserbasierte Kernfusion soll 2024 errichtet werden.Weitere InformationenFocused Energy GmbHIm Tiefen See 45D-64293 Darmstadthttps://www.focused-energy.worldGuenter KraftT: +49 172 615 88 08Fink & Fuchs AGBerliner Str. 164D-65205 WiesbadenMichael ZellT: +49 163 741 31 07E: Michael.Zell@finkfuchs.deOriginal-Content von: Focused Energy GmbH, übermittelt durch news aktuell