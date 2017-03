'Focus' schließt Redaktionen in München und Düsseldorf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Nachrichtenmagazin "Focus" schließt seine Büros in München und Düsseldorf.



Ab Mai arbeitet die gesamte Redaktion in Berlin. Neun Mitarbeitern werde betriebsbedingt gekündigt, teilte Hubert Burda Media am Donnerstag in München mit. Weiteren Mitarbeitern in Berlin werde angeboten, gegen eine Abfindung freiwillig zu kündigen.

Bereits seit 2012 hat das Magazin zunehmend Stellen von München nach Berlin verlagert. Der Einzelverkauf des Magazins ist in den vergangenen Jahren - wie bei anderen Zeitschriften auch - auf zuletzt 53 200 gesunken. Die Redaktionsstruktur wird gestrafft. Künftig gibt es nur noch drei statt bisher elf Ressorts./bl/DP/fbr