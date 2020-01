Focus on: Kirschessigfliege Drosophila suzukii und Solve Problem: Einnetzen der Obstkulturen gegen die Kirschessigfliege (KEF) (FOTO)

Köln (ots) - Seit 2011 hat sich die Kirschessigfliege (KEF) als invasiverSchädling in Deutschland etabliert und befällt ein breites Spektrum anweichschaligem Obst, wie Kirschen, Himbeeren, Brombeeren oder Heidelbeeren. DasResultat sind befallene Früchte, die nicht mehr vermarktungsfähig sind und damitin der Saison zu Verlusten von 40-60.000 Euro/ha je Fruchtart undVermarktungssystem führen können.Um den Maßnahmenpakten des Nationalen Aktionsplanes zur nachhaltigen Anwendungvon Pflanzenschutzmitteln gerecht zu werden und den Sorgen und Nöten der Anbauernachzugehen, wurde 2017 das Demonstrationsvorhaben: Einnetzen der Obstkulturenzum Schutz gegen die Kirschessigfliege Drosophila suzukii vom Bundesministeriumfür Ernährung und Landwirtschaft ins Leben gerufen. Das Ziel dieses Vorhabensbesteht in der Einführung und Etablierung von Einnetzung im Obstbau, um die KEFgezielt von der reifenden und intakten Frucht abzuhalten. Die KEF kann nichtgänzlich eliminiert und ferngehalten werden, durch die Einnetzung wird aber einZeitfenster geschaffen, in dem eine befallsfreie Ernte möglich ist und derEinsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden kann.Das Demonstrationsprojekt wird durch das Julius Kühn-Institut geleitet. DieBundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (NRW),vertreten durch die Pflanzenschutzdienste, betreuen die 22Demonstrationsbetriebe. Die Landwirtschaftskammer NRW betreut und berät siebenkonventionelle wie auch Biobetriebe, die als Vorzeige- undDemonstrationsbetriebe ihre Kirsch-, Himbeer-, Brombeer- oder Heidelbeerkultureneingenetzt haben. Es erfolgt eine komplette Einnetzung, wobei das Netz zumeistseitlich am Tunnel oder der Regendachanlage angebracht wird. Die Netze sind nurwährend des Reifezeitraums der Früchte geschlossen, d. h. beispielsweise beiKirschen nach der Blüte bis Ende Ernte und bei Himbeeren mit Eintritt der sichverfärbenden Frucht bis Ernteende. Jede Anlage verfügt über eine Netzbespannungmit einer Maschenweite von 0,8 x 0,8 mm, die ein Durchschlüpfen der KEFverhindert.Die Kirschessigfliege kann innerhalb von 8-10 Tagen eine Generation entwickeln,wobei ein Weibchen bis zu 300-400 Eier legen kann. Hierdurch wird ersichtlich,wie sie in kürzesten Abständen ganze Anlagen vernichten und hohe Verlusteverursachen kann. Die Netze haben relativ geringe Investitionskosten für denAnbauer. Der Einsatz der Netze inkl. Montage, führt beim Konsumenten zu erhöhtenKosten von ca. 10-30 Cent je kg Früchte.Die Landwirtschaftskammer NRW möchte weitere Anbauer animieren und überzeugen,dass mit den Netzen eine nicht chemische Pflanzenschutzmaßnahme zur Verfügungsteht, die der wachsenden Nachfrage nach reduzierterPflanzenschutzmittelanwendung entgegenkommt und effektiv gegen den nur 3 mmgroßen, gefährlichen Schädling eingesetzt werden kann. Gleichzeitig soll dieBevölkerung darüber informiert werden, dass vermeintliche Sichtbarrieren durchdie Netze zeitlich begrenzt sind und damit ein Zuflug von weiteren Insekten oderVögeln später wieder möglich ist. Außerdem können auf diese Weise Früchte mitminimalem Insektizideinsatz produziert werden. Präsentationen aufVeranstaltungen und Hoftagen dienen zum Erfahrungsaustausch zwischen denAnbauern und der Aufklärung der Bevölkerung:- 13.02.2020: Vortrag zum Demonstrationsvorhaben im Rahmen des 5.Ökobeerenobsttages im Bildungszentrum für Landwirtschaft und Gartenbau,Münsterstr. 62-68, 48167 Münster-Wolbeck. Beitrag um 9.00Veranstaltungsende ca. 16.30 Uhr.- 02.07.2020: Hoftag auf dem Mönchhof Burscheid (Heidelbeerplantage), ab 14.00Uhr.Kontakt und Zusatzinfos:Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums fürErnährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des deutschenBundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt fürLandwirtschaft und Ernährung. FKZ: 2815MD500Demonstrationsvorhaben "Einnetzen von Obstkulturen zum Schutz gegen dieKirschessigfliege (Drosophila suzukii)" http://droso-demo-netz.julius-kuehn.de '> http://droso-demo-netz.julius-kuehn.de '> http://droso-demo-netz.julius-kueh

