Focus-Umfrage: E.ON erneut zum Energieanbieter mit dem besten Service gekürt (FOTO)

München (ots) -Deutschlands Energiekunden bescheinigen E.ON einen exzellentenKundenservice: Das zeigt die aktuelle Deutschland-Test-Umfrage desNachrichtenmagazins Focus, bei der über 300.000 Verbraucher nach dembesten Kundenservice befragt wurden. In der Gesamtwertung kam E.ONauf den 1. Platz bei Deutschlands Energieversorgern."Unsere Kunden erwarten exzellenten Service und ausgezeichneteBeratung", so E.ON-Geschäftsführer Wolfgang Noetel, zuständig fürVertrieb und Kundenservice. "Ein Beispiel dafür ist dieRückruffunktion." E.ON-Kunden können dabei entweder einenWunsch-Telefontermin auf der Website auswählen oder einenSofortrückruf anfordern - Wartezeiten am Telefon für den Kundenentfallen somit.Das Energieunternehmen orientiert sich konsequent an den Wünschenseiner Kunden: Sowohl klassische Kontaktkanäle wie Telefon, Brief undE-Mail sowie digitale Kanäle wie Live-Chat, Mobile-App undOnline-Kundenportale werden laufend verbessert. "Austausch steht hochim Kurs. Der Kunde möchte seine Fragen live und direkt von überallstellen und sofort eine Antwort bekommen", so Noetel weiter.Hintergrund zur Kundenbefragung:Die Gesamtplatzierung berechnete sich jeweils nach der Anzahl derabgegebenen Stimmen im Verhältnis zu allen Stimmen (je Stadt, Angabenin Prozent). Bei dem großen bundesweiten Vergleich wurden 34verschiedene Branchen abgefragt. Die Fragestellung des Online-Panelslautete: Welcher Anbieter in (Branche) bietet in (Stadt) aus IhrerSicht den besten Kundenservice? Bei der Eingabe der Antwort wurdenkeine Firmennamen vorgegeben. Insgesamt nannten die Befragten 37verschiedene Energieanbieter.