Berlin (ots) -¨ Testkunden sollten mindestens 500.000 Euro neu anlegen¨ Das Testverfahren wurde entwickelt vom Münchner Institut fürVermögensaufbau (IVA) und Steuerberater Manfred Speidel¨ Auszeichnung für die Quirin Privatbank schon zum zehnten Mal inFolgeFocus Money und n-tv haben die Leistungen vonVermögensverwaltungen in Deutschland getestet, die zu den führendenHäusern insbesondere in den Regionen Berlin, Köln, Frankfurt a. M.,Hamburg, München und Stuttgart zählten. Das Testverfahren realisiertedas Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) zusammen mitSteuerberater Manfred Speidel. Untersucht wurden insgesamt 34Institute. Zum jetzt bereits zehnten Mal in Folge wurde dabei dieQuirin Privatbank mit der Bestnote "herausragend" ausgezeichnet."Wir freuen uns sehr, dass die Qualität unserer Berater undunseres wissenschaftlich fundierten Anlagekonzepts erneut die Testerso überzeugt hat", erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorsitzender desVorstands der Quirin Privatbank AG.Testkunden des IVA gaben an, 500.000 Euro und ein bereitsvorhandenes Depot anlegen zu wollen. Da sie sich nicht selbst darumkümmern wollten, sei eine umfassende Vermögensverwaltung gewünscht.Das Geld sei auf absehbare Zeit disponibel und könne auch zu 50Prozent oder mehr in Aktien angelegt werden."Insbesondere bei Vorgaben dieser Art ist eine hoheBeratungsqualität und Risikoaufklärung unabdingbar", so die Tester.Die Quirin Privatbank bietet Anlegern ein in Deutschlandeinmaliges Betreuungskonzept an. Es beruht auf kompletterKostentransparenz und Unabhängigkeit. So werden die im deutschenFinanzbereich üblichen Provisionen für Banken durch Anbieter vonFinanzprodukten nicht vereinnahmt, sondern die Bank lässt sich nurdurch ihre Kunden per Honorar entlohnen.