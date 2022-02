Kassel (ots) -Das Finanzmagazin Focus Money (Ausgabe vom 23. Februar 2022) führt unter der Überschrift "Wo der Kunde König ist" die Finanzberatungsgruppe Plansecur als eines von 714 Unternehmen auf, bei denen die Kundenzufriedenheit besonders hoch ist. Insgesamt wurden dem Zufriedenheitscheck 1.343 Firmen aus 63 Branchen unterzogen. Plansecur war erst wenige Tage zuvor vom F.A.Z.-Institut in seiner Studie "Deutschlands Fairste 2022" als eines der fairsten Unternehmen hierzulande unter rund 17.000 Firmen ausgezeichnet worden. "Wir freuen uns sehr, dass Plansecur unabhängigen Studien zufolge zu den fairsten Unternehmen mit besonders hoher Kundenzufriedenheit gehört", sagt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.Die "Königskrönung" bei Focus Money basiert auf einer gemeinsamen Studie mit der Analysefirma ServiceValue, in die insgesamt fast 270.000 Kundenstimmen eingeflossen sind. Pro Unternehmen wurden mindestens 150 Kunden online befragt. Den daraus entwickelten Kundenzufriedenheitsindex bezeichnet das Magazin als "ein klares, verständliches und effizientes Instrument zur Messung der erfahrungsbezogenen Bewertung".Für Plansecur stehen die aktuellen positiven Bewertungen in einer langjährigen Tradition. Das Unternehmen hatte sich bereits im letzten Jahr bei einem Vergleichstest von Focus Money in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung unter den Top 5 in der Kategorie "Finanzvertriebe" platzieren können. Aus einem Test der Finanzvertriebe in der Zeitschrift Capital (Ausgabe 11/2020) war Plansecur als Kostensieger hervorgegangen. Bei einem Vergleich in der Zeitschrift Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 12/2020) landete Plansecur auf dem zweiten Platz.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen:Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0)561 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations,Tel. +49 (0)611 97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de und www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell