Focus-Gründer will Alterspräsident des bayerischen Landtags werden

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Focus-Gründer Helmut Markwort spekuliert darauf, Alterspräsident des nächsten bayerischen Landtags zu werden. "Das ist mein Ziel", sagte der 81-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit". Er kenne sich in der bayerischen Politik ganz gut aus und habe in allen Parteien recherchiert.

"Die haben keinen so Alten wie mich. Wenn ich reinkomme, werde ich Alterspräsident." Vergangenes Wochenende war bekannt geworden, dass Markwort auf der Liste der bayerischen FDP kandidieren wird. Sollte er als Alterspräsident die Eröffnungsrede im Parlament halten dürfen, würde er "sicher dafür plädieren, dass der Fraktionszwang nicht so streng gehandhabt wird", sagte Markwort der Zeitung. "Ich will in Unternehmen, bei Eltern und in Polizeirevieren fragen, wo es drückt und womit sich der Landtag beschäftigen soll. Das Ergebnis will ich dann in klarer deutscher Sprache verbreiten. Ein Thema wird sicher der ganze bürokratische Wahnsinn sein, mit dem sich Unternehmen herumschlagen müssen. Ich fordere eine Untergrenze für Vorschriften."

Foto: über dts Nachrichtenagentur