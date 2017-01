Focus: Briten wollen deutschen Pass

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Seit dem Brexit-Entscheid am 23. Juni haben mehrere Tausend Briten einen deutschen Pass beantragt. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Focus". So stellten in der bundesweit größten Einwanderungsbehörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, bis Ende Dezember 632 Briten ein Gesuch, davon allein 524 seit Juni.

Im ganzen Jahr 2015 waren es nur 100. München verzeichnete etwa fünfmal so viele Anträge (rund 120) wie im Jahr zuvor, Hamburg 280 statt 52 und Düsseldorf 76 statt fünf. Auch in der Hauptstadt stellten viele Briten in den zwölf Einbürgerungsbehörden Anträge. Allein im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf stellten 77 Briten einen Antrag, 2015 waren es zehn. Die deutsche Staatsbürgerschaft erhält, wer acht Jahre in Deutschland gelebt hat, die Sprache beherrscht und einen Staatskundetest besteht.

