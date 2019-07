FocusSollten Anleger sich freuen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Focus, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2019, 09:38 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 29.82 USD.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Focus-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Focus-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (42,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 43,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 29,82 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Focus eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Focus in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Focus haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Focus bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,48 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 34,72. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Focus auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.