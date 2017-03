Focalmax präsentiert die gesamte Produktpalette auf der MWC 2017, um Gelegenheiten auf dem VR/AR-Geschäftsmarkt zu ergreifen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Focalmax, ein globalerHersteller intelligenter Terminals und Service Provider für mobilesInternet, stellte seine komplette Produktlinie auf dem Mobile WorldCongress 2017 vor.Als ein führender Entwickler in der VR/AR-Branche hat sichFocalmax zum Ziel gesetzt, ein VR+AR-Ökosystem in China aufzubauen.Hinsichtlich der Marketingstrategien hat Focalmax entschieden, sichzunächst auf den Geschäftsmarkt zu konzentrieren und erst dann denVerbrauchermarkt zu betreten, wenn die Strategien und Technologienausgereifter sind.Laut Focalmax ist der Geschäftsmarkt im Vergleich zumVerbrauchermarkt spezialisierter und regionaler und verspricht daherin den frühen Anfangsphasen der VR/AR-Branche mehr Potenzial.VR-Technologie verbessert die Methoden der Informationsanzeige undsteigert die Kundenerfahrung und fördert somit die Umwandlung vonMarkenkommunikation in Umsätze. Darüber hinaus kann dieVR-Technologie auch auf viele verschiedene Felder im Geschäftsmarktangewendet werden. Beim Erforschen des Geschäftsmarkts wird Focalmaxaußerdem die Kaufintentionen auf dem Verbrauchermarkt testen, umkurzfristige Renditen zu garantieren und die Grundlagen für den Startim Verbrauchermarkt zu schaffen.Das Flaggschiffprodukt Scati ONE profitiert von den hervorragendenF&E-Fähigkeiten von Focalmax im optischen Bereich. Scati ONE bietethohe optische Standards, zu denen ein 4K HD OLED-Display und ein 110°Sichtbereich gehören, der für ein vollständig immersives Erlebnissorgt. Es nutzt einen Qualcomm Snapdragon 820 Prozessor sowie dasbahnbrechende Snapdragon VR Software Development Kit (SDK), dasFocalmax Zugriff auf fortschrittliche VR-Funktionen des Snapdragon820 bietet und die Motion-to-Photon-Latenz um bis zu 50 Prozentsenkt. Die leichte Akkordeon-Struktur, die weniger als 360 g wiegt,ist ein weiteres herausragendes Merkmal.Am Stand von Focalmax sowie am Stand von Qualcomm kann außerdemder intelligente Haushaltsroboter bestaunt werden. Das Herzstückdieses Produkts ist visuelle und Kommunikationstechnologie mit einemintegrierten Internet-Hardwaresystem und verschiedenen Funktionen wiemobile Videodatensammlung, menschliche Interaktion, 3D-Scannen,Remote-Avatar, online VR-Shopping sowie soziale Medien. Es hataußerdem einen Schmutzerkennungssensor sowie einen Infrarotsensor,der menschliche Körper erkennt. Der Roboter kann somit dieLuftqualität im Raum in Echtzeit überwachen und Personen folgen.Weiterhin stellt Focalmax Projektoren, Head-up Displays (HUD),3D-Mobiltelefone ohne Brillen, Sport-DV sowie viele andere Produktevor, die den Fortschritt von Focalmax auf dem Weg zum eigenenintelligent vernetzten Ökosystem und zum Erreichen von Konnektivität"jederzeit & überall" zeigen.Pressekontakt:Winter Diao+86 138 1750 1880Original-Content von: Focalmax, übermittelt durch news aktuell