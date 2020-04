Flyht Aerospace: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Am 20.04.2020 ging die Aktie Flyht Aerospace an ihrem Heimatmarkt Venture mit dem Kurs von 0.65 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Die Aussichten für Flyht Aerospace haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Flyht Aerospace erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,08 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -60,75 Prozent im Branchenvergleich für Flyht Aerospace bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,57 Prozent im letzten Jahr. Flyht Aerospace lag 60,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,86. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Flyht Aerospace zahlt die Börse 20,86 Euro. Dies sind 32 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30,79. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Flyht Aerospace führt bei einem Niveau von 69,23 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,77 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".