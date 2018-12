Flybe: Was macht der Markt?

Der Flybe-Kurs wird am 03.12.2018, 18:17 Uhr an der Heimatbörse London mit 0,19 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Fluggesellschaften".

Unsere Analysten haben Flybe nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Flybe. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Flybe daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Flybe von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Flybe derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 35,73 GBP, womit der Kurs der Aktie (19,8 GBP) um -44,58 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,92 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5,35 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Flybe-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 27,67 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (19,8 GBP) ausgehend um 39,73 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Flybe von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.