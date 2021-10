Fly Leasing: Gigantischer Hammer!

Der Kurs der Aktie Fly Leasing steht am 31.07.2021, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 17.03 USD. Der Titel wird der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Fly Leasing entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 162 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Fly Leasing damit 145,56 Prozent über dem Durchschnitt (16,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 19,13 Prozent. Fly Leasing liegt aktuell 142,87 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fly Leasing verläuft aktuell bei 12,67 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 17,03 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +34,41 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 16,94 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Fly Leasing-Aktie der aktuellen Differenz von +0,53 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fly Leasing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.