Flutter Entertainment: Da kann man verrückt werden!

Per 09.02.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Flutter Entertainment der Kurs von 8433.33 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Casinos & Spiele".

Wie Flutter Entertainment derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,56 % ist Flutter Entertainment im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,9 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,66 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Flutter Entertainment als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 3 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 2 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 8107,14 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -3,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 8436 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Flutter Entertainment von 8436 GBP ist mit +13,64 Prozent Entfernung vom GD200 (7423,37 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8961,76 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,87 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Flutter Entertainment-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.