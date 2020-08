Flutter Entertainment: Ist das wirklich normal?

Flutter Entertainment weist am 25.08.2020, 20:06 Uhr einen Kurs von 12110 GBP an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Casinos & Spiele" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Flutter Entertainment auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Flutter Entertainment aktuell 3,56. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Flutter Entertainment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Bei Flutter Entertainment konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Flutter Entertainment in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Flutter Entertainment für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Flutter Entertainment wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 7 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Flutter Entertainment liegt im Mittel wiederum bei 2967,5 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 12110 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -75,5 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Flutter Entertainment insgesamt die Einschätzung "Hold".

