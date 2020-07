Flutter Entertainment: Daran scheiden sich die Geister

An derBörse notiert Flutter Entertainment per 07.07.2020, 07:56 Uhr bei 10730 GBP. Flutter Entertainment zählt zum Segment "Casinos & Spiele".

Flutter Entertainment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Flutter Entertainment führt bei einem Niveau von 68,48 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,89 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 59,93. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Flutter Entertainment zahlt die Börse 59,93 Euro. Dies sind 59 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37,61. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Flutter Entertainment-Aktie ein Durchschnitt von 8806,08 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10730 GBP (+21,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (10497,17 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,22 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Flutter Entertainment-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Flutter Entertainment erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.