Bonn (ots) -Heftiger Monsunregen hat Südasien mit voller Wucht getroffen.Bisher kamen 80 Menschen ums Leben, Häuser sind zerstört und weitereErdrutsche drohen. Die sintflutartigen Regenfälle haben auch dieRohingya Camps in Bangladesch erfasst.Die weltweit tätige Hilfsorganisation "Help - Hilfe zurSelbsthilfe" ist seit der Vertreibung Mitte 2017 rund einer MillionRohingya in den Camps in Bangladesch aktiv. Aktuell sorgt Help fürHygiene und setzt die Latrinenanlagen in den Camps instand. DieReparaturarbeiten verhindern, dass Krankheitserreger sichunkontrolliert durch die Wassermassen verbreiten. WeitereNothilfemaßnahmen sind dringend nötig."Wir müssen jetzt schnell handeln. Durch meinen letzten Besuch derCamps weiß ich, dass solche Naturkatastrophen die ohnehin prekäreSituation der Familien weiter verschlimmern und sie dem gnadenlosausgeliefert sind. Jetzt wird es an allem fehlen: sauberemTrinkwasser, Nahrungsmitteln, Sanitäranlagen und Schutz vor denschweren Überschwemmungen", sagt Bianca Kaltschmitt, stellvertretendeGeschäftsführerin bei Help.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder Hintergrundgesprächmit unserer stv. Geschäftsführerin Bianca Kaltschmitt, die kürzlichdie betroffenen Rohingya Camps besucht hatte und über die aktuelleSituation berichten kann. Sie erreichen Frau Kaltschmitt unter 022891529-11, mobil 0172 255 9668 oder per E-Mail ankaltschmitt@help-ev.de.