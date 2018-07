Flussaufwärts wird's teurer: Das kostet Wohnen in Städten am Rhein

Nürnberg (ots) - Große Preissprünge am Niederrhein: Mieten reichenvon 5,60 Euro in Voerde bis 10,50 Euro in Köln / Boomende Preise inder Metropolregion Rhein-Main: Wiesbaden Spitzenreiter beiKaufpreisen (3.270 Euro pro Quadratmeter), Mainz bei Mieten (11,00Euro) / Ausnahmen am Oberrhein: Kaufpreise in Worms und Ludwigshafennoch auf moderatem Niveau / Teurer Süden: Am Hochrhein ausschließlichhohe PreiseWeinbaugebiete, Metropolen und Industriestädte liegen am Ufer desRheins. Auf den 865 Kilometern, die er sich durch Deutschlandschlängelt, beeinflusst der Fluss nicht nur die Lebensqualität,sondern auch die Immobilienpreise. Mit Mieten zwischen 5,60 Euro proQuadratmeter in Voerde und fast doppelt teuren 11,00 Euro in Mainzschwanken die Preise am Rhein stark. Das zeigt eine Markt-Analyse vonimmowelt.de, bei der die Mieten und Kaufpreise in 45 Städten ab20.000 Einwohnern untersucht wurden. Noch deutlicher ist derUnterschied bei den Kaufpreisen zu spüren: Am günstigsten istEigentum in Rees (1.090 Euro) und dreimal so viel müssen Käufer inWiesbaden (3.270 Euro) ausgeben. Insgesamt lebt es sich im Norden amgünstigsten, flussaufwärts wird es im Rheinland, in derRhein-Main-Region und im Süden richtig teuer.Preise am Niederrhein: Teures Meerbusch, günstiges DuisburgDie günstigsten Ecken finden sich vor allem am Niederrhein, nah ander Grenze zu den Niederlanden. Am wenigsten müssen Mieter in der36.000 Einwohner großen Mittelstadt Voerde zahlen (5,60 Euro). WerGroßstädte bevorzugt, wird am Niederrhein ebenfalls mit wenig Budgetfündig: In Duisburg kostet der Quadratmeter Miete gerade einmal 5,70Euro. Obwohl die Einwohnerzahlen aktuell steigen, sorgt die hoheArbeitslosigkeit und die geringe Kaufkraft für die niedrigen Preisein der Stadt. Anders verhält es sich wenige Kilometer weiter RichtungSüden. Köln (10,50 Euro) und Düsseldorf (10,00 Euro) liegen bei denMieten unter den 5 teuersten Städten. Aber auch für ein Leben inbenachbarten kleineren Städten, wie beispielsweise imlinksrheinischen Meerbusch, müssen Suchende tief in die Taschegreifen. Der Quadratmeter Miete kostet dort 9,20 Euro. Die guteInfrastruktur, viele Grünflächen und eine ideale Lage fürBerufspendler machen die Mittelstadt besonders beliebt. Das zeigenauch die hohen Kaufpreise, die bei 2.910 Euro pro Quadratmeterliegen. Am günstigsten können Käufer Immobilien im nördlichstenRheinabschnitt erwerben. In Rees kostet der Quadratmeter Eigentumlediglich 1.090 Euro.Boomende Preise in den Landeshauptstädten Wiesbaden und MainzFlussaufwärts am Oberrhein steigen die Preise sowohl für Mieterals auch für Käufer weiter an: Die Metropolregion Rhein-Mainverzeichnet absolute Spitzenpreise. In der Landeshauptstadt Mainzwohnen Mieter am teuersten von allen Rheinstädten. 11,00 Euro werdenaktuell für den Quadratmeter fällig. Immer mehr Menschen zieht es indie schmucke Universitätsstadt, was die Mietpreise stetig nach obentreibt. Auf der anderen Seite des Flusses sieht es nicht anders aus:Wiesbaden liegt bei den Mietpreisen auf Platz 5 aller Rheinstädte(9,90 Euro). Außerdem werden dort mit 3.270 Euro pro QuadratmeterHöchstpreise für Käufer fällig.Attraktiv für Käufer: Region OberrheinNicht immer hält die Region Oberrhein nur Spitzenpreise parat -Immobilienkäufer finden dort auch bezahlbare Alternativen. Mit 1.500Euro pro Quadratmeter für Wohneigentum ist beispielsweise Worms dieviertgünstigste Stadt am Rhein. Ob das so bleibt ist fraglich, denndie Einwohnerzahlen steigen seit Jahren an. Grund ist unter anderemdie moderne Hochschule, die Studenten in die Stadt zieht. Ein wenigmacht sich dieser Trend schon bemerkbar: Denn die Mieten landen mit7,20 Euro bereits im Mittelfeld des Städtevergleichs. Bezahlbar sindImmobilien auch in der Metropolregion Rhein-Neckar. Als bedeutenderWirtschaftsstandort bietet Ludwigshafen viele Jobs und verfügt dabeiaber über günstigen Wohnraum (1.770 Euro pro Quadratmeter Eigentum).Damit ist die Großstadt eine Alternative zum teuren Mannheim (2.430Euro), das auf der anderen Seite des Rheins liegt.Dreiländereck am teuerstenJe weiter man flussaufwärts blickt, desto höher werden die Preise.In Weil am Rhein, Rheinfelden und Waldshut-Tiengen liegen dieImmobilienpreisen im obersten Drittel der Preisskala. Gründe sind vorallem die hohe Lebensqualität sowie die direkte Nachbarschaft zuBasel. Das macht die Städte nicht nur für Berufspendler, sondern auchfür Kaufinteressenten aus der Schweiz attraktiv. In Weil am Rheinsind die Immobilienkaufpreise mit 3.060 Euro pro Quadratmeter nachWiesbaden am zweithöchsten. Wen es dennoch in die Region am Hochrheinzieht, findet in Waldshut-Tiengen (2.380 Euro) noch die günstigstenWohnungen. Das gleiche Bild zeigt sich für Mieter: Während in Weil amRhein der Quadratmeter teure 10,40 Euro kostet, werden Suchende inWaldshut-Tiengen schon für 8,50 Euro fündig.Eine Grafik in druckfähiger Auflösung steht hier zum Download zurVerfügung: http://ots.de/f2qs6OTabellen mit den Miet- und Kaufpreisen in den 45 untersuchtenRheinstädten können hier heruntergeladen werden: http://ots.de/42GB8YBerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Miet- und Kaufpreise in den 45untersuchten Rheinstädten mit mehr als 20.000 Einwohnern waren 71.000auf immowelt.de inserierte Angebote. Dabei wurden ausschließlich dieAngebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preisesind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Die Preise gebenjeweils den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung bzw.Kaufpreise wieder. 