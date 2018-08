"Fluss des Lebens": ZDF dreht neuen "Herzkino"-Film in Kanada (FOTO)

Mainz (ots) -Goldgräberin Annika (Dagna Litzenberger-Vinet) führt einzurückgezogenes Leben am Yukon. Doch als plötzlich eine deutscheUrlauber-Familie in ihre abgeschiedene Hütte platzt, wird dieEinzelgängerin auf eine harte Probe gestellt. Der "Herzkino"-Film mitdem Arbeitstitel "Fluss des Lebens - Yukon" entsteht derzeit imkanadischen Whitehorse sowie Dawson City und Umgebung. Neben DagnaLitzenberger-Vinet stehen in weiteren Rollen Florian Lukas, UlrikeKriener, Milena Dreißig und Taddeo Kufus vor der Kamera. Regie führtMia Spengler nach dem Drehbuch von Gernot Griksch.Annika, die am kanadischen Yukon nach Gold schürft, lebtabgeschottet von der Außenwelt. Nur einmal in der Woche versorgt sieein Freund mit Lebensmitteln, ansonsten ist sie völlig auf sichallein gestellt. Doch die Ruhe findet ein abruptes Ende, als einedeutsche Familie in ihrer Hütte Schutz vor einem Sturm sucht: Dersympathische Daniel (Florian Lukas), seine Mutter Lisa (UlrikeKriener), Ex-Frau Frauke (Milena Dreißig) und Sohn Linus (TaddeoKufus) wirbeln Annikas Alltag ordentlich durcheinander.Augenscheinlich ist die Familie nach Kanada geflogen, um Daniels langgehegten Traum von einem Goldgräber-Abenteuer wahr werden zu lassen.Doch Annika kommt schnell dahinter, dass Daniel etwas verheimlicht:Er leidet an einem Herzfehler. Als seine Medikamente im Sturmverloren gehen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit."Fluss des Lebens - Yukon" wird im Auftrag des ZDF von SchiwagoFilm Berlin (Produzent: Martin Lehwald) produziert. VerantwortlicherZDF-Redakteur ist Sebastian Hünerfeld. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis 20. September 2018. Ein Sendetermin steht nochnicht fest.https://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12154, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/flussdeslebensPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell