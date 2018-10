"Fluss des Lebens - Okavango" im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Der fünfte Film der "Herzkino"-Reihe "Fluss des Lebens" taucht einin die ursprüngliche Wildnis Afrikas: Am Sonntag, 14. Oktober 2018,20.15 Uhr, bringt Charlotte (Christina Hecke) in "Fluss des Lebens -Okavango: Fremder Vater" die Kinder ihrer kürzlich verstorbenenSchwester zu deren leiblichem Vater Gunnar (Roeland Wiesnekker) nachNamibia. Dort angekommen, ist sie mit der ungewohnten Situationvöllig überfordert. Erst eine abenteuerliche Reise über den Okavangoöffnet ihr die Augen für einen neuen Lebensentwurf. Neben ChristinaHecke und Roeland Wiesnekker spielen in weiteren Rollen Matilda Jork,Tom Gronau, David Ndjavera und andere. Regie führte Torsten C.Fischer nach dem Drehbuch von Caroline Hecht.Nach dem Tod ihrer Schwester muss sich die MolekularbiologinCharlotte mit ihrem Schwager Gunnar auseinandersetzen undherausfinden, wie es mit ihr und den Kindern ihrer Schwesterweitergehen soll. Denn Gunnar ist vor Jahren nach Namibiaausgewandert und hat seine beiden Kinder seitdem nicht mehr gesehen.Nun bringt Charlotte die Kinder Julian (Tom Gronau) und Lilly(Matilda Jork) in Gunnars neue Heimat an den Okavango. Doch als siedort ankommen, ist Gunnar nicht da. Stattdessen werden sie von derDorfgemeinschaft um die Dorfälteste Thuyi (Nomsa Xaba) in Empfanggenommen. Als Gunnar endlich auftaucht, brechen alte Konflikte auf.Erst als er mit seinen Kindern im Schlepptau heimlich zu einer Safariaufbricht und Charlotte ihnen hinterherreisen muss, keimt die Chanceeines Neubeginns auf."Fluss des Lebens - Okavango: Fremder Vater" ist bereits abSamstag, 13. Oktober 2018, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/fluss-des-lebens-okavango-fremder-vaterhttps://herzkino.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/flussdeslebensPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell