"Fluss des Lebens - Kwai" mit Nadeshda Brennicke im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Sarah (Nadeshda Brennicke) stellt fest, dass ihr Vater (TiloPrückner) sang- und klanglos nach Thailand ausgewandert ist - einneuer Tiefpunkt im ohnehin schon angespannten Verhältnis der beiden.Doch am Ufer des Kwai schaffen sie es, endlich eine Brücke zueinanderzu schlagen. Am Sonntag, 14. April 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF mit"Fluss des Lebens - Kwai: Familienbande" den sechsten Teil der"Herzkino"-Reihe. In der ZDFmediatek ist der Film bereits ab Samstag,13. April 2019, 10.00 Uhr, abrufbar. Neben Nadeshda Brennicke undTilo Prückner stehen in weiteren Rollen Maria Matschke, DuangjaiHiransri, Krit Trairatana, Bernd Stegemann und Renate Krößner vor derKamera. Regie führte Bettina Blümner nach dem Drehbuch von MichaelKenda.Sarahs Vater Jochen ist fort - ohne ihr Wissen hat er ihrElternhaus verkauft. Nur zögerlich gesteht Sarahs Tochter Leah (MariaMatschke), dass sie weiß, wo sich ihr Opa befindet: am River Kwai inThailand. Sarah will ihren Vater zurückholen und reistkurzentschlossen gemeinsam mit Leah nach Thailand. In derAltenresidenz "Happy Valley" stellen die beiden fest, dass Jochennicht nur ein neues Zuhause gefunden hat, sondern auch eine neueLiebe: Auf seine alten Tage will er noch einmal heiraten - und zwardie Thailänderin Nissa (Duangjai Hiransri). Sarah traut der jüngerenNissa nicht über den Weg. Und auch den seit ihrer Kindheit gehegtenGroll auf ihren Vater kann sie nicht überwinden. Erst nach und nachkommt sie dahinter, was Jochen in Thailand gesucht und gefunden hat.Dazu trägt auch der smarte, humorvolle Thai Kamon (Krit Trairatana)seinen Teil bei.