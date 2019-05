Fluorchinolone: Risikoreiche Antibiotika trotz bekannter Nebenwirkungen zu häufig verordnet

Berlin (ots) - Etwa fünf Prozent der GKV-Versicherten haben 2018ein Fluorchinolon-Antibiotikum verordnet bekommen. Damit gehören siein Deutschland zu den häufig verordneten Antibiotika, obwohl sie einerhöhtes Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen haben und zu denReserve-Antibiotika zählen. Das Wissenschaftliche Institut der AOK(WIdO) hat nun erstmals die zusätzlichen Risiken dieser Arzneimittelim Vergleich zu anderen Antibiotika auf der Grundlage vonStudienergebnissen hochgerechnet: Für die schätzungsweise 3,3Millionen Patienten, die in Deutschland im Jahr 2018 im Rahmen von3,5 Millionen Therapien mit Fluorchinolonen behandelt wurden, istdavon auszugehen, dass mehr als 40.000 Patienten zusätzlich vonNebenwirkungen wie einer Schädigung des Nervensystems, derHauptschlagader oder einem Sehnenriss betroffen waren und sich 140zusätzliche Todesfälle ereigneten. "Diese Zahlen sind besondersalarmierend, weil für viele Erkrankungen gut wirksame undrisikoärmere Antibiotika zur Verfügung stehen und die Gefahren denpharmazeutischen Herstellern bereits seit Jahren bekannt sind", sagtHelmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des WIdO.Nach Berechnungen des WIdO haben 20,4 Millionen und damit mehr alsjeder vierte GKV-Versicherte im Jahr 2018 mindestens einmal von ihremArzt eine Antibiotikaverordnung erhalten. Von den insgesamt 310Millionen verordneten Antibiotika-Tagesdosen des Jahres 2018entfallen 8,2 Prozent (25,6 Millionen Tagesdosen) auf die Gruppe derFluorchinolon-Antibiotika. Trotz des seit 2011 zurückhaltenderenVerordnungsverhaltens der Ärzte wurden im Jahr 2018 nach Abschätzungauf Basis von AOK-Daten immer noch etwa 3,3 Millionen Patienten unddamit fast 5 Prozent der mehr als 72 Millionen GKV-Versicherten mitdiesen Wirkstoffen behandelt. Führend bei den Fluorchinolonen ist derWirkstoff Ciprofloxacin mit fast zwei Dritteln der Verordnungen (64Prozent)."Die hohe Zahl der Verordnungen lässt darauf schließen, dassFluorchinolon-Antibiotika häufig nicht als Mittel der Reserve undauch nicht ausschließlich bei schwerwiegenden und lebensbedrohlichenInfektionen zum Einsatz kommen", so Schröder. "Und das, obwohlFluorchinolone weltweit als Reserve-Antibiotika gelten, also erstnach Versagen anderer Alternativen und für lebensrettende Maßnahmenzur Anwendung kommen sollten. Und schon gar nicht bei leichterenErkrankungen wie einfachen Erkältungen, die meist, gemäß denärztlichen Behandlungsleitlinien, überhaupt nicht mit Antibiotikabehandelt werden sollten. Damit kann eine Resistenzentwicklungverhindert werden und die Wirksamkeit der Reserve-Antibiotika wirdnicht gefährdet."Risiko FluorchinoloneDas WIdO hat mit Unterstützung von Prof. Dr. Winfried V. Kern vomZentrum Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Freiburg auf derBasis medizinischer Berichte zu unerwünschten Wirkungen dieserArzneimittel eine Abschätzung vorgenommen, wie viele Patienten inDeutschland dem zusätzlichen Risiko für bestimmteFluorchinolon-assoziierte Nebenwirkungen ausgesetzt waren. DieseSchätzungen ergeben, dass im Vergleich mit anderen Antibiotika unterje 100.000 Fluorchinolon-Anwendern zusätzlich 1.161 Nebenwirkungendes Nervensystems (vor allem Verwirrtheit und Unruhe), 33Sehnenrupturen (Sehnenrisse), 8 Aorten-Aneurysmen (Gefäßschädigungender Hauptschlagader) sowie vier kardiovaskuläre Todesfälle auftretenkönnen.Unterstellt man, dass eine der oben aufgeführten Nebenwirkungenprinzipiell bei der Einnahme jeder Packung auftreten kann, würde diesfür 2018 bei 3,5 Millionen Arzneimittelfällen einer Zahl von mehr als40.000 solcher Nebenwirkungen entsprechen, die beiAntibiotikaverzicht oder Einsatz eines anderen Antibiotikums nichtvorgekommen wären. In diesen Berechnungen sind eine große Anzahl vonweiteren Komplikationen, zum Beispiel Hyperglykämien bei Diabetikern,nicht berücksichtigt. Darüber hinaus kann nach diesen Ergebnissen vonbis zu 140 zusätzlichen Todesfällen im Jahr 2018 ausgegangen werden.Risiken bereits seit 2008 bekanntDie amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) hat bereits 2008 überschwerwiegende Nebenwirkungen von Fluorchinolonen berichtet. Auch dieArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) hat die Ärzteimmer wieder darauf hingewiesen, Fluorchinolon-Antibiotika maßvolleinzusetzen. Immerhin wird das Toxizitätsmuster der Chinolone undFluorchinolone inzwischen als spezielles FQAD-Syndrom(Fluoroquinolone-Associated Disability) bezeichnet. Von den einst 16Vertretern der Fluorchinolone sind derzeit in Deutschland nur nochfünf im Handel. Die restlichen elf wurden bereits zum Teil kurz nachihrer Einführung, meist wegen toxischen Komplikationen oderUnverträglichkeiten, wieder vom Markt genommen.Doch erst Anfang April 2019, nach dem Abschluss eines zwei Jahredauernden europäischen Risikobewertungsverfahrens, teilte dasBundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit einemsogenannten Rote-Hand-Brief mit, dass Ärzte Fluorchinolone wegenschwerer Nebenwirkungen nur noch im Einzelfall verschreiben sollen.Und erst damit müssen die Pharmahersteller die Anwendungen in derPackungsbeilage ihrer Arzneimittel massiv einschränken."Viele Antibiotikapatienten in Deutschland wurden jahrelangzusätzlichen Risiken ausgesetzt, obwohl den pharmazeutischenHerstellern die besonderen Gefahren von Fluorchinolonen bereits seitvielen Jahren aus anderen Ländern bekannt waren. Zukünftig müssenPatienten intensiv über die Gefahren und Alternativen dieserMedikamente aufgeklärt werden und im Schadensfall gezieltUnterstützung bekommen", fordert Schröder. Auch in der Arztpraxissieht er noch Verbesserungsbedarf, damit dem verordnenden Arztentsprechende Informationen schneller angezeigt werden und damitrascher im Versorgungsalltag ankommen können: "Konkrete Hinweise inder Praxissoftware könnten den Arzt darin unterstützen, Arzneimittelausschließlich in den von der Zulassungsbehörde zugelassenenIndikationen einzusetzen. Warnhinweise, wie beispielsweise die ausden Rote-Hand-Briefen, könnten dann direkt in den digitalen Systemengenutzt werden. Zum Wohle einer noch besseren Arzneimittelversorgungder Patienten. 