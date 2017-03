Fluidmaster stellt seine Markenfamilie auf der ISH vor

San Juan Capistrano, Kalif., und Arnheim, Niederlande(ots/PRNewswire) - Anlässlich des 60. Jahres seiner betrieblichenTätigkeit kündigte der Weltmarktführer bei Toilettenverkleidungs- undErsatzteilen heute seine Teilnahme an der Leitmesse ISH 2017 mit demSchwerpunkt auf Bädererlebnis sowie Klimaanlagen und erneuerbarenEnergien an. Die Veranstalter der ISH erwarten während derWeltleitmesse in diesen Kategorien vom 14. - 18. März über 200.000Besucher in Frankfurt, Deutschland."Wir freuen uns auf die erneute Teilnahme an der ISH und diezusätzliche Gelegenheit, in diesem Jahr unsere gesamte weltweiteMarkenfamilie formell vorstellen zu können", sagte Todd Talbot,President von Fluidmaster. "Im vergangenen Jahr haben wir unserewachsende Markenfamilie strategisch um WISA erweitert. Dies folgt aufdie früheren Übernahmen von Schwab und LIV in Europa sowie Torbeckund Delchem im Vereinigten Königreich."Fluidmaster baut mit seinem umfassenden Produktportfolio von Auf-und Unterputzspülkästen, Füll- und Spülventilen, Aktivierungssystemenund anderen Sanitärprodukten, wie Spülrohren und Verbindungen, die inganz Europa und im Vereinigten Königreich erhältlich sind, auf seinemstolzen Erbe auf."Als mein Vater, Hr. Adolf Schoepe, Fluidmaster im Jahr 1957gründete, vertraute er auf die wichtigen technologischen Vorteile desrevolutionäre Designs unseres experimentellen Füllventils", sagteRobert AndersonSchoepe, CEO, Chairman und Eigentümer von Fluidmaster."Heute vertrauen wir darauf, dass Fluidmaster über eine überzeugendeKombination von Produkten, Marken, weltweiten Produktionsstätten undDienstleistungen verfügt, mit denen wir unsere Kunden in ganz Europaund in der Welt unterstützen."Über FluidmasterFluidmaster wurde 1957 gegründet, ist inzwischen weltweit präsentund wird nach wie vor von der Eigentümerfamilie betrieben. Es ist fürsein herausragendes technisches Design von effizienten undzuverlässigen Toilettenkomponenten bekannt. Mit seiner Markenfamilie,darunter Fluidmaster, Fluidmaster PRO Series, Schwab, WISA, LIV,Torbeck und Delchem hat sich das Unternehmen zu einer Ikone derSanitärindustrie entwickelt. Fluidmaster betreibt Niederlassungen inNordamerika, in Europa, im Vereinigten Königreich sowie in Asien, undverfügt über ein Vertriebsnetz in mehr als 90 Ländern, das mehrErsatzventile für Spülkästen verkauft, als jeder andere Produzent inder Welt. Zusätzlich zu dem ursprünglich vom Firmengründer AdolfSchoepe entwickelten Füllventil, das im Laufe der Jahre verbessertwurde, schließt die umfassende Palette an Sanitärprodukten Auf- undUnterputzspülkästen, Standard- und Doppelspülventile, Klappen,Aktivierungssysteme, Wachs- und wachsfreie Produkte fürToilettenschüsseln, WC-Reparaturkits und Verbindungsstücke fürZuleitungen ein.Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in San JuanCapistrano, Kalifornien, und die europäische Zentrale in Arnheim,Niederlande. Auf der ISH finden Sie das Team von Fluidmaster in Halle4, Stand B84.Über die ISHDie ISH ist die Weltleitmesse für Bäder, Gebäudeausrüstung,Energie- und Klimatechnik sowie für erneuerbare Energien. Vom 14. bis18. März 2017 präsentieren über 2.400 Aussteller, darunter alleMarkt- und Technologieführer, ihre Produkte zu den Themen "Wasser.Energie. Leben". Der Bereich Wasser der ISH beschäftigt sich mit demTrendthema "Bäder für Menschen" und konzentriert sich auf nachhaltigesanitäre Lösungen und innovatives Bäderdesign. Im Bereich ISH Energyund Aircontect zeigt der Sektor Innovationen bei Energieeffizienz undpraktische Gebäudelösungen um das Hauptthema: "Energiewende mitZukunft - Wir haben die Lösungen"Pressekontakt:Medienanfragen oder Ansuchen um weitere Informationen über dasweltweite Geschäft von Fluidmaster richten Sie bitte telefonisch anScott McDonald unter +1 949-728-2255 oder per E-Mail ansmcdonald@fluidmaster.com bzw. besuchen Sie www.fluidmaster.com. BeiFragendie Europa betreffenbitten wir um telefonische Kontaktaufnahme mit Haico Kroep unter +3126 362 9020 oder per E-Mail an hkroep@fluidmaster.com bzw. besuchenSie bitte www.fluidmaster.com.Original-Content von: Fluidmaster, Inc., übermittelt durch news aktuell