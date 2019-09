Fluidigm: Ein Risiko?

Fluidigm, ein Unternehmen aus dem Markt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 08:09 Uhr) mit 5.56 USD nahezu unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Fluidigm entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Fluidigm auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Fluidigm in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Fluidigm hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Analysteneinschätzung: Fluidigm erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fluidigm vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (14 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 151,8 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,56 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Fluidigm erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Fluidigm mit einer Rendite von -33,41 Prozent mehr als 48 Prozent darunter. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,37 Prozent. Auch hier liegt Fluidigm mit 47,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.