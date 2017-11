Flugzeugkatastrophe von Kirgistan: Auffallend schleppende Ursachenforschung / Spekulationen über die Rolle der kirgisischen Elite

Berlin (ots) - Der Flugzeugabsturz, der im vergangenen Januar inder kirgisischen Hauptstadt Bischkek 39 Todesopfer, davon 17 Kinder,gefordert hatte, dürfte auf einen Pilotenfehler zurückzuführen sein.Doch nähere Umstände sind noch immer ungeklärt, vor allem über dasTransportgut des Frachtjumbos und die Auftraggeber werdenInformationen bis heute zurückgehalten. Die Ursachenforschung gehtnur schleppend voran, was zahlreiche Spekulationen anheizt.Es geschah am frühen Morgen des 16. Januar 2017, als der Pilot dertürkischen Frachtmaschine in dichtem Nebel am International AirportBischkek-Manas ein Durchstartemanöver versuchte und dabei den CargoJumbo vom Typ Boeing 747-400 zum Absturz brachte. Die Maschinekrachte auf ein Wohngebiet und zerstörte mindestens 15 Häuser.Auffallend war nicht nur, dass wenige Informationen über dasUnglück bekannt wurden, sondern auch dass der damalige Präsident deskleinen zentralasiatischen Landes, Almasbek Atambajew, denHinterbliebenen kein Beileid aussprach und keine Rede an die Nationhielt.An Bord sollen 85 Tonnen hochwertige Fracht gewesen sein, vorallem Smartphones und Tablets aus China, allerdings ohne Zollpapiere.Es handelte sich offenbar um Schmuggelware im Schätzwert von mehr als100 Millionen US-Dollar. Was tatsächlich an Bord war, könnten nur diechinesischen Versandspediteure konkret angeben. Die Chinesenallerdings schweigen.Zunächst behaupteten kirgisische Behörden, die komplette Frachtgehöre der Türkei. Türkische Behörden widersprachen jedoch dieserDarstellung. Weitere Aufklärung gab es nicht - allerdings Hinweise,dass das türkische Unternehmen "My Cargo Airlines" als Betreiber desFlugzeugs enge Kontakte mit Vertrauten von Präsident Atambajew habe.Um eine mögliche Verwicklung von Atambajew persönlich zuuntersuchen und belastendes Beweismaterial zu finden, recherchierteder kirgisische Oppositionspolitiker Omurbek Tekebajew auf eigeneFaust. Das Ergebnis: Er wurde im vergangenen August selbst wegenKorruption angeklagt und zu acht Jahren Haft verurteilt. Zur gleichenZeit verschwanden Dokumente, die sich auf die Fracht derUnglücksmaschine bezogen, bei einem nächtlichen Einbruch aus derKanzlei von Tekebajews Rechtsanwalt. Dass die chinesische Seite inden darauffolgenden Monaten lukrative Aufträge von Atambajew bekam,befeuerte Spekulationen über die Rolle der führenden Schicht vonKirgistan in der internationalen Schmuggelszene.Pressekontakt:Ludwig Michael, Berliner KorrespondentenbüroE-Mail: weiden@rg-rb.deTel. +49 30 2639 3328Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell