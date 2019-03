Flugzeugabsturz in Äthiopien: Fünf deutsche Opfer bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

ADDIS ABEBA/BERLIN (dpa-AFX) - Bei dem Flugzeugabsturz in Äthiopien sind nach bisherigen Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes fünf Deutsche ums Leben gekommen.



Das teilte eine Sprecherin am Montag in Berlin mit./kie/DP/stw