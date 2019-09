Auch ein Flugzeug kann man pfänden!

Wien / Wiesbaden (ots) - Flughafen Wien: Adria Airways gab sich in einemRechtsstreit mit Flugpassagieren uneinsichtig, jetzt kam der Gerichtsvollzieherum das Flugzeug zu pfänden.Herr Georg S. hatte einen Flug von Kefallinia in Griechenland nach Graz gebucht.Dieser Flug wurde ohne Angabe von Gründen am Abflugtag den 23.09.2017annulliert. Um seine Entschädigung von EUR 250,00 einzufordern und um zu seinemRecht zu kommen, hat Herr S. das Fluggastrechteportal FairPlane(http://www.fairplane.de) beauftragt.FairPlane hat die ausführende Fluglinie Adria Airways mehrfach zur Zahlungaufgefordert. Da die Entschädigung trotz Mahnung nicht bezahlt wurde, brachtendie beauftragten Anwälte den Fall vor Gericht. Nach dem Gerichtsurteil welcheszugunsten von Herrn S. entschieden wurde, blieb die Zahlung weiterhin aus.Daraufhin drohten die Anwälte mit der Zwangsvollsteckung, da dieAusgleichszahlung und die nunmehr entstandenen Gerichtskosten von der Fluglinienoch immer nicht überwiesen worden waren. Die Fluglinie tätigte bis zum jetzigenZeitpunkt keine Zahlung.Gezielte Verzögerungstaktiken der AirlinesDass Airlines gerechtfertigte Ansprüche von Passagieren ignorieren, passiertleider häufig, denn mit dieser Verzögerungstaktik sparen sich Fluggesellschaftenjedes Jahr Milliarden ein. Vor allem als Privatperson ist es oft schwierig, dieRechte im Alleingang gegen die Fluglinien einzufordern. FairPlane setzt sichhier als starker Partner für die Rechte von Passagieren ein und erhöht dadurchdie Erfolgschancen massiv.Herr Georg S. wird seine Ausgleichszahlung mit nun mehr als 2 Jahren Verspätungdurch die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erhalten.Obwohl der dargestellte Fall als Ausnahme zu sehen ist, zeigt dieser Verlauf,wie lange es oft dauern kann, bis Passagiere zu Ihrem Recht kommen.Hartnäckigkeit zahlt sich ausIm äußersten Fall, wie auch in diesem, kann es bis zur Pfändung eines Flugzeugskommen. Ungefähr bei 0,5 Prozent der bei FairPlane eingegangenen Fälle ist einePfändung erforderlich. Eine derart lange Durchsetzung ist aber eigentlich derAusnahmefall. Es kann hier sehr eindrucksvoll dokumentiert werden, wielangwierig und kostenintensiv die Durchsetzung eines zu Recht bestehendenAnspruchs auf Entschädigungszahlung sein kann.Pfändung eines FlugzeugsDr. Stephan Verdino, Vertragsanwalt von FairPlane, erklärt warum es letztendlichzur Pfändung des Flugzeugs gekommen ist: "Die Frist zur Zahlung an denGerichtsvollzieher ist am Donnerstag, den 05.09.2019 abgelaufen, sodass andiesem Tag, 19:00 Uhr, der Vollzug am Ankunftsgate des Flughafen Wien-Schwechatsunter Beisein des Gerichtsvollziehers, der Polizei und mir stattgefunden hat.Bei Pfändungen werden primär Bargeld, etwa durch Dutyfree- oderSpirituosenverkäufe gepfändet, wie auch sonstiges Eigentum der Airline, was sichdann aber erst unmittelbar vor Ort zeigt. Sollte nichts pfändbar sein oder esseitens der Crew Widerstände geben, hat der Gerichtsvollzieher angekündigt, dasser das gesamte Flugzeug pfänden könnte.Über FairPlane - marktführender Anbieter für Fluggastrechte-ServicesFairPlane (www.fairplane.de) gehört zu den führenden Fluggastrechteportalen inEuropa und setzt sich als einziger Anbieter sowohl bei Flugverspätungen,-ausfällen und Überbuchungen als auch bei Gepäcksproblemen für die Rechte vonFlugpassagieren ein. Als Legal Tech Unternehmen kombiniert FairPlane modernsteIT-Services und europaweite Expertise im Reiserecht durch renommierteReiserechts-Anwälte wie Prof. Dr. Ronald Schmid. Jeder Flugpassagier kann mitFairPlane seine Entschädigungsansprüche gegenüber Fluglinien ohne Kostenrisikodurchzusetzen. Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen wurde im Jahre 2011 vonden Geschäftsführern Andreas Sernetz und Michael Flandorfer in Wien gegründetund unterhält Büros in Deutschland, Spanien und Großbritannien.Kontakt:Alexandra HawlicekMarketing und Kommunikationhawlicek@fairplane.deTel. +4369916107100Original-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuell