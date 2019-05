Flugzeug in Schweden mit Problemen in der Luft - sichere Landung

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Ein Passagierflugzeug ist auf einem Inlandsflug in Schweden trotz eines mutmaßlich ausgelösten Rauchalarms sicher an seinem Zielflughafen gelandet.



Trotz Hinweisen zu einem technischen Fehler während des Fluges sei der Airbus A320 am Donnerstagmorgen ohne Probleme und planmäßig in Göteborg-Landvetter angekommen, sagte eine Sprecherin der Fluglinie SAS der Deutschen Presse-Agentur. An Bord des in Stockholm-Arlanda gestarteten Fliegers befanden sich rund hundert Passagiere. Zu Schaden gekommen ist niemand.

Die zuständige Polizei sprach davon, dass mutmaßlich Rauch an Bord des Flugzeugs entstanden sei. Eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Swedavia sagte, nach der Landung sei aber keine Rauchentwicklung und auch kein Brand an Bord der Maschine entdeckt worden. Göteborg, die zweitgrößte Stadt Schwedens, liegt rund 450 Kilometer südwestlich von Stockholm im Südwesten des skandinavischen Landes.

Die Polizei hatte am Morgen zunächst mitgeteilt, es handele sich um eine Maschine, die in Stockholm-Arlanda gestartet sei. Kurz darauf wurde das dahingehend korrigiert, dass der Flieger in Landvetter gestartet wie gelandet sei. Laut SAS, Swedavia sowie der schwedischen Flugrettungsbehörde war die Maschine am Morgen jedoch tatsächlich in Arlanda abgehoben./trs/trs/DP/mis